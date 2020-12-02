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Dünya

İngiltere'de karantina sona erdi

İngiltere'de karantina sona erdi ve '3 aşamalı önlem' kararı onaylandı.

AA02 Aralık 2020 Çarşamba 20:52 - Güncelleme: 02 Aralık 2020 Çarşamba 20:59
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 İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 5 Kasım'da başlayan ulusal karantina sona erdi.

Ulusal karantinanın ardından başkent Londra'da mağaza, bar, restoran ve kafelerin yeniden açıldığı ve sokakların kalabalık olduğu görüldü.

2. aşama Kovid 19 önlemlerinin uygulanacağı Londra'da barlar ancak restoran olarak hizmet verebilecek, alkollü içecekler sadece yemeklerin yanında satılabilecek.

- 3 aşamalı önlem

İngiliz Parlamentosu dün Kovid-19'la mücadele kapsamında hükümetin aldığı 3 aşamalı önlem kararını onaylamıştı.

Buna göre, ilk aşamada restoran ve barlar ancak 23.00'e kadar açık kalabilecek, mümkünse evden çalışılacak.

2. aşamada, kapalı mekanda başka hane üyesiyle görüşülemeyecek, dışarıdaki buluşmalar ise 6 kişiyle sınırlandırılacak, barlar ancak restoran olarak hizmet verebilecek, alkollü içecekler sadece yemeklerin yanında satılabilecek.

3. aşamada ise kapalı spor salonları hizmet veremeyecek, gerekli olmadığı sürece seyahat edilemeyecek, barlar ve restoranlar ancak paket servisi yapabilecek ve spor etkinlikleri düzenlenemeyecek.

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