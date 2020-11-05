İngiltere'de karantina uygulaması başladı

IHA 05 Kasım 2020 Perşembe 19:00 - Güncelleme: 05 Kasım 2020 Perşembe 19:00

İngiltere’de yürürlüğe giren karantina nedeniyle temel ihtiyaç ve tıbbi malzeme ürünlerinin satıldığı işletmeler dışındaki tüm iş yerleri kepenk kapattı. Cadde ve sokaklar boş kalırken, başkent Londra sokaklarında yalnızca öğrenciler olduğu görüldü.

Avrupa’da korona virüs salgınına karşı birçok ülke yeniden karantina uygulamaya başladı. İngiltere genelinde korona virüs vakalarının artmasıyla birlikte hükümet 5 Kasım Perşembe günü itibari ile temel ihtiyaç ve tıbbi malzeme ürünlerinin satıldığı işletmeler dışındaki tüm işletmeleri 2 Aralık’a kadar kapattı. Marketler ve eczaneler hariç bar, restoran, güzellik merkezleri ve kuaför salonları gibi tüm işletmeler kepenk kapattı. Restoran ve barlar yalnızca paket servisi yapabiliyor. Okullar ve üniversitelerin açık kalmaya devam ettiği ülkede başkent Londra’nın sokaklarında yalnızca öğrenciler olduğu görüldü. Karantina kapsamında farklı aile üyelerinin ise bir araya gelmesi yasaklandı.

İkinci karantina destek paketi açıklandı

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, ülke genelinde uygulanan ikinci kez karantina nedeniyle iş yerleri kapatılan çalışanlara devlet destekli ödemelerin Mart sonuna kadar devam edeceğini açıkladı. Sunak bugün yaptığı açıklamada, "Korona virüs salgını nedeniyle kapanan şirketlerin çalışanlarının maaşları yüzde 80’e kadar Mart ayına kadar ödenmeye devam edilecek ve gerekli desteklerin devletimiz tarafından sağlanacağının teminini veriyoruz" diyerek ilk etapta 3 ay olan destek paketinin 6 aya çıkartılacağının sözünü verdi.