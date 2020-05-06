06 Mayıs 2020 Çarşamba 18:17 - Güncelleme: 06 Mayıs 2020 Çarşamba 18:17

Acil Durumlar Bilimsel Danışma Kurulu'nun İngilizce kısaltılmış adı Sage olarak anılan bilim kurulu, hükümetin koronavirüsle mücadele stratejisinin tasarlanmasında etkin bir rol üstleniyor. Ülkenin salgına karşı mücadelesinin bilimsel veri ve kanıtlara dayandığını vurgulayan hükümet bilim kuırulunun işlevini ön planda tutuyor.

COVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKAN PROFESÖRÜ SEVGİLİSİ İKİ KEZ ZİYARET ETTİ



İngiliz The Daily Telegraph gazetesinin aktardığı bilgilere göre 30 Mart ve 8 Nisan tarihlerinde Ferguson'ın sevgilisi yasağa rağmen kendisini iki kere ziyaret etti. Bu dönemde Covid-19 testi pozitif çıkan Ferguson açıklamasında test sonucunu aldıktan sonra kendini iki hafta evde izole ettiğini ve bağışıklık kazandığını düşüncesiyle yanlış bir karar verdiğini belirtti.

Ancak Ferguson'ın davranışını eleştirenler salgın hastalıklar üzerine 20 yıllık deneyimi olan bilim insanının Covid-19'a karşı bağışıklık kazanımındaki belirsizlikler konusunda daha tedbirli davranması gerektiğinin altını çiziyor.

İNGİLTERE, COVİD-19 NEDENİYLE EN ÇOK CAN KAYBININ YAŞANDIĞI AVRUPA ÜLKESİ



Olayın dikkat çeken bir diğer yönü, aynı gün İngiltere'de yaşanan can kaybının İtalya'nın önüne geçmiş olması. İngiltere son verilere göre Avrupa'da birinci, dünya çapında ise Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından ikinci sırada en yüksek ölümün yaşandığı ülke olarak kayda geçti.

Euronews'in haberine göre, Imperial College London'da Ferguson'ın başında olduğu Covid-19 model çalışması yürüten ekip, 17 Mart günü yaptığı basın toplantısında İngiltere'nin günlük hayata yönelik kısıtlamalar getirmemesi halinde salgının 250 binden fazla can kaybına yol açabileceğine dair uyarıda bulunmuştu. Hükümetin strateji değiştirmesine neden olan bu uyarı üzerine Başbakan Boris Johnson 23 Mart'ta sokağa çıkma kurallarına kısıtlama getirmişti.

Ancak getirilen kısıtlamaların nasıl sona erdirileceği ve yol açtığı ekonomik kayıpların nasıl giderileceğine dair belirsizlikler özellikle iktidardaki Muhafazakar Parti cephesinde muhalif seslerin yükselmesine fırsat sundu. Bir kesim kısıtlamaların çok geç kaldığı eleştirisini getiriken, diğer bir kesim Ferguson'ın önerdiği modelin doğru olup olmadığını tartışmaya başladı. Eleşirenler, İsveç'in uyguladığı stratejinin hem can kaybı hem de ekonomik kayıplar açısından daha iyi sonuçlar gösterdiğini savunuyor.