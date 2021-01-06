İngiltere'de koronavirüs hastası anne kızın yoğun bakımda yürek yakan vedası

DHA 06 Ocak 2021 Çarşamba 11:34 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 11:34

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınında üst seviyeye çıkan İngiltere'de hastanede yaşanan dram ülkeye damga vurdu.Leicestershire bölgesinde yaşayan 3 çocuk annesi Anabel Sharma (49), koronavirüs nedeniyle aynı gün hastaneye yatırıldığı ve kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 76 yaşındaki annesi Maria Rico ile yoğun bakım odasında el ele tutuştukları son anlarını paylaştı.

SON SÖZÜ "YIKILMA, ÖLMEYE HAZIRIM"

Anabel Sharma, “Annem konuşmaya çalışıyordu. Tek duyabildiğim ‘yakılma’ ve ‘ölmeye hazırım’ sözleriydi. Ben ağlıyordum, oysa annem o kadar cesurdu ki” diye konuştu. Yaşlı kadın ayrıca Anabel ve odaya koruyucu giysilerle girmesine izin verilen kız kardeşi Susana ile konuşabilmek için oksijen maskesini çıkardı. Rico, kısa süre sonra hayatını kaybetti. Annesini Kovid-19'a kurban veren Sharma, insanları, kurallara uymamaları dahilinde sevdikleri birini kaybedebilecekleri konusunda uyarıda bulundu. Kızı Sharma ve onun ailesiyle aynı evde yaşayan Rico’nun, torunlarından birinin koronavirüs kapmasıyla Covid-19’a yakalandığı belirtildi. Sharma ve annesi Rico’nun aynı gün kentteki hastaneye yatırıldığı belirtildi.