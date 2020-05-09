İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 587 oldu

09 Mayıs 2020 Cumartesi 18:09 - Güncelleme: 09 Mayıs 2020 Cumartesi 19:00

İngiltere’de son 24 saatte 346 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 31 bin 587’ye yükseldi.

Çin’de ortaya çıkarak dünya genelinde 4 milyon fazla kişiye bulaşan ve 270 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs nedeniyle Avrupa’da bilanço artıyor. İngiltere’de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 346 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 31 bin 587’ye yükseldi. Ülkede 3 bin 896 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 215 bin 260’a ulaştığı ifade edildi.

İngiltere, dünyada korona virüse bağlı ölümlerin en fazla yaşandığı ikinci ülke konumunda bulunurken, Avrupa’da ise birinci sırada yer alıyor.