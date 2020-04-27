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Dünya

Dünyada Kovid-19 ölümleri artıyor! İşte son rakamlar

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 92'ye. İtalya'da ise 26 bin 977'ye yükseldi.

AA27 Nisan 2020 Pazartesi 19:15 - Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 19:32
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İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 360 artarak 21 bin 92'ye yükseldi.

İtalya’da son 24 saatte 333 kişi öldü, can kaybı 26 bin 977’ye ulaştı

İtalya’da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 333 kişi hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 26 bin 977’ye yükseldi.

Çin’de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 200 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Avrupa’da bilanço artıyor. İtalya’da açıklanan son verilere göre son 24 saatte 333 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 26 bin 977’ye yükseldiği bildirildi. Ülkede bin 739 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 199 bin 414’e ulaştığı ifade edildi. Ülkede iyileşenlerin sayısının 66 bin 624’e yükseldiği belirtilirken durumu kritik olanların sayısı ise bin 956 olarak açıklandı.

İtalya’da 4 Mayıs’tan itibaren bazı işletmeler kademeleri olarak yeniden açılacak.

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