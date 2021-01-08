İngiltere'de kriz! Virüs kontrolden çıktı

star.com.tr 08 Ocak 2021 Cuma 19:05 - Güncelleme: 08 Ocak 2021 Cuma 19:05

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs pandemisiyle mücadele devam ederken, salgının en kötü vurduğu ülkelerden İngiltere'de işler çığırından çıktı.

Özellikle başkent Londra'da virüsün yayılım hızı, İngilizleri adeta çaresiz bıraktı.

Kentteki durumlar ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Sadık Han, salgının kontrol altına alınamadığını belirterek, durumun kritik olduğunu söyledi.

Han, bugün yaptığı açıklamada, Londra sağlık sisteminin koronavirüs vaka sayısından tamamen bunalmış durumda olduğunu ve sağlık sisteminin ciddi risk altında olduğunu söyledi.

Londra'daki durum, Grenfell Tower yangını, Westminster ve London Bridges’teki terörist saldırılarda ilan edildiği gibi, 'Büyük olay' ilan edildi.

PANDEMİNİN ZİRVE NOKTASINDAN DAHA KÖTÜ

Belediye başkanı, koronavirüs durumunun salgının ilk dalgasından çok daha kötü olduğunu kaydetti.

Han, yaptığı açıklamada, "Geçen yılın nisan ayında pandeminin zirvede olduğu döneme kıyasla, hastanelerde tedavi gören hasta sayısı, 3'te 1 oranında daha fazla. Londra'daki vaka sayısı hızla arttı. Virüsün kontrolden çıkmasıyla birlikte Londra'daki durum artık kritik.' dedi.

Han, yayılma hızının kontrol altına alınmaması halinde, şehirdeki hasta yatak sayısının önümüzdeki birkaç hafta içinde tamamen tükeneceğini ifade etti.

ŞEHİRDE GÜNDE 8 BİN ACİL ÇAĞRI ALINIYOR

Londra Belediye Başkanlığının ofisinden yapılan açıklamaya göre, 6 Ocak itibarıyla şehir hastanelerinde 7 bin 34 Covid-19 hastası vardı. Hastalığın hızla yayılması, diğer acil durum çalışanları üzerinde de ek baskı oluşturdu ve şehrin Ambulans Servisi, günde 8 bin acil çağrı alıyor.

Ülkenin Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) Londra Tıp Direktörü Dr. Vin Diwakar, Perşembe günü bir brifingde doktorlara tahminleri sundu.

Hastane yataklarına yönelik talepte günlük yüzde 4'lük bir artış öngören 'en iyi durum' senaryosuna göre, 'şehir hastaneleri iki hafta sonra koronavirüs tarafından boğulacak.' Bununla birlikte, en kötü durum senaryosunda, hastane yataklarının daha da erken dolmasına neden olacak, günlük yüzde 6 talep artışı bekleniyor.

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