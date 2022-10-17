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Dünya

İngiliz vekiller Başbakan Liz Truss'ı bu hafta parti liderliğinden almaya çalışacak

İngiliz vekillerin, genel seçime neden olabileceği uyarılarına rağmen Başbakan Liz Truss'ı parti liderliğinden almaya çalışması bekleniyor.

Reuters17 Ekim 2022 Pazartesi 09:06 - Güncelleme:
İngiliz vekiller Başbakan Liz Truss'ı bu hafta parti liderliğinden almaya çalışacak
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Daily Mail'da yer alan ve ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan habere göre iktidarda olan Muhafazakar Parti üyesi 100'ün üzerinde vekil, parti başkanlığı seçimlerine karar veren kurulun başındaki Graham Brady'ye Truss'ı desteklemediklerini bildirmeye hazır durumda.

Siyasi kriz ile karşı karşıya olan İngiltere'nin, 2016'da Avrupa Birliği'nden çıkma yönünde oy kullanmasından bu yana üç başbakan görevlerini bırakmak zorunda kaldı.

The Times'da yer alan ayrı bir haberde ise bazı vekillerin Truss yerine partiye yeni bir başkan bulunması için temaslarda bulundukları ifade edildi.

Geçen ay vergileri düşürme sözü vermesinin ardından Muhafazakar Parti liderliğini kazanan Liz Truss, vergi planının önemli kısımlarından vazgeçmesinin ardından siyasi olarak hayatta kalma mücadelesi veriyor.

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