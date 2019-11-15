19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7495
  • 6,3457
  • 271.582
  • 105277
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İngiltere'de muhalafet bedava internet vaadinde bulundu

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Corbyn, her ev ve iş yerine bedava internet vaadinde bulundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, seçim kampanyası kapsamında Lancaster'da yaptığı konuşmada, internetin hayatın merkezi bir parçası haline geldiğini söyledi. 
 
İnternetin bir kamu hizmetine dönüştürülmesi gerektiğini ifade eden Corbyn, "Ülkemizin her köşesindeki her evde, en hızlı fiber interneti herkes için ücretsiz yapmanın zamanı geldi. Bedava yapılması ve herkesin kullanımına sunulması, sosyal ve ekonomik değişim açısından herkese imkanlar sağlayacaktır." dedi.
 
Partinin 20 milyar sterlinlik (158 milyar 162 milyon TL) planı telekomünikasyon şirketi BT'nin tamamen kamulaştırılması ve ortaya çıkan bedelin de Google, Facebook ve Amazon gibi büyük firmalardan daha yüksek vergi alınarak karşılanmasını içeriyor.
 
Partinin enerji, su, posta, demiryolu şirketlerinin de kamulaştırılmasını içeren "kamu hizmetlerinin dönüştürülmesi" planı da bulunuyor.
 
İnternete ayda yaklaşık 30 sterlin (220 TL) ödenen İngiltere'de hükümet, parlamentonun Brexit konusunda anlaşamaması üzerine erken seçime gidilmesini istemişti. Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin de desteğiyle 12 Aralık'ta erken seçim kararı alınmıştı.
 
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular

Selçuk Bayraktar´tan Akıncı paylaşımı: Yürümeye başladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yargıtay o darbecilerin cezasını onadı

Yargıtay o darbecilerin cezasını onadı

İstanbul Valiliği'nden düzensiz göçmen açıklaması

İstanbul Valiliği'nden düzensiz göçmen açıklaması

"Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük devlet olmasına alışalım"

'Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük devlet olmasına alışalım'

Gri kategoriye bir çizik daha!

Gri kategoriye bir çizik daha!

Yaşam kalitenizi artıracak 9 önemli kural

Yaşam kalitenizi artıracak 9 önemli kural

Adnan Oktar'ın 20 yıl önceki sorgu görüntüleri dava dosyasında

Adnan Oktar'ın 20 yıl önceki sorgu görüntüleri dava dosyasında

Günlük hayatımızda doğru bildiğimiz yanlışlar

Günlük hayatımızda doğru bildiğimiz yanlışlar

Kayseri'de bulundu! Tam 7,5 milyon yıllık

Kayseri'de bulundu! Tam 7,5 milyon yıllık
 

POPÜLER HABERLER

Tel Abyad´lılar konuştu: Türkiye sayesinde ibadetimizi özgürce yapıyoruz

Tel Abyad´lılar konuştu: Türkiye sayesinde ibadetimizi özgürce yapıyoruz

İşçiydi patron oldu, şimdi de 9 ülkeye...

İşçiydi patron oldu, şimdi de 9 ülkeye...

Balık tutarken fark etti... Tam 7.5 milyon yıllık!

Balık tutarken fark etti... Tam 7.5 milyon yıllık!

EURO 2020'nin müthiş stadyumları

EURO 2020'nin müthiş stadyumları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA