Kritik Brexit oylamasını muhalefet kazandı

29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7328
  • 6,2951
  • 284.899
  • 98826.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İngiltere'de muhalefet, anlaşmasız Brexit için kritik bir oylamayı kazandı

İngiltere'de muhalefet, anlaşmasız Brexit'i önlemeye dönük kritik bir oylamayı kazandı

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda yarın parlamento gündemini belirleme yetkisini hükümetten alıp milletvekillerine veren teklif 301'e karşı 328 oyla kabul edildi.
 
Oylama sonucu, Başbakan Boris Johnson'ın parlamentoda aldığı ilk kritik yenilgi oldu.
 
Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti hükümeti bugün bir milletvekilinin Liberal Demokrat Parti'ye geçmesiyle parlamentodaki çoğunluğunu kaybetmişti.
 
Bu akşamki oylama milletvekillerine yarın parlamentoya anlaşmasız Brexit'i önlemeye dönük bir yasa tasarısı sunma imkanı verecek. 
 
Avam Kamarası'nın yasama işlemlerini yarın tamamlaması halinde tasarı parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarası'na havale edilecek. 
 
Muhalefet partileri Lordlar Kamarası'ndaki süreci de hızla tamamlayarak tasarıyı cuma akşamı yasalaştırmayı hedefliyor.
 
İngiltere'de parlamento, daha önce de benzer bir yasa çıkararak ülkenin 29 Mart'ta AB'den ayrılmasının önüne geçmiş, Brexit tarihi 31 Ekim'e ertelenmişti.
 
Başbakan Johnson'ın parlamentonun benzer bir yasa çıkarması halinde bunu kendisine karşı güvensizlik oyu olarak değerlendirip ülkeyi erken seçime götürme ihtimali bulunuyor.

Sivas Valiliği´nden 100. Yıl marşı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kritik Brexit oylamasını muhalefet kazandı

Kritik Brexit oylamasını muhalefet kazandı

Bitcoin 10 bin 500 doları aştı

Bitcoin 10 bin 500 doları aştı

Başkan Erdoğan’dan maç yorumu: Bize yaşattığınız gurur yeter

Başkan Erdoğan’dan maç yorumu: Bize yaşattığınız gurur yeter

Husiler, Suudi Arabistan'a SİHA ile saldırdı

Husiler, Suudi Arabistan'a SİHA ile saldırdı

Kılıçdaroğlu'ndan çelişkili S-400 açıklamaları

Kılıçdaroğlu'ndan çelişkili S-400 açıklamaları

DEAŞ terörü tekrar hortladı

DEAŞ terörü tekrar hortladı

Johnson çoğunluğu kaybetti: İngiltere erken seçime mi gidecek?

Johnson çoğunluğu kaybetti: İngiltere erken seçime mi gidecek?

'Bahçemde define var'

'Bahçemde define var'
 

POPÜLER HABERLER

Hizbullah, vurduğu İsrail askeri aracının görüntülerini yayınladı

Hizbullah, vurduğu İsrail askeri aracının görüntülerini yayınladı

Avrupa'da transfere en fazla harcama yapan 15 takım

Avrupa'da transfere en fazla harcama yapan 15 takım

Dolmabahçe Sarayı'nda bulundu! 19. yüzyıla ait...

Dolmabahçe Sarayı'nda bulundu! 19. yüzyıla ait...

En tehlikeli Selfie'ler

En tehlikeli Selfie'ler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA