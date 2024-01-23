İngiltere'de muhalefet, Kızıldeniz'de çözüm için Gazze'de ateşkesi işaret etti

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İngiltere Parlamentosunda milletvekillerini Yemen'deki Husilere yönelik hava saldırıları hakkında bilgilendirdi.

İngiltere'nin Husilere yönelik hava saldırılarını ABD ile birlikte yaptığını ve Avustralya, Bahreyn, Kanada ile Hollanda'nın da destek verdiğini kaydeden Sunak, uluslararası hukuk çerçevesinde meşru müdafaa yaptıklarını ve devam eden tehditlere karşı cevap verdiklerini söyledi.

Sunak, Husilerin 11 Ocak'tan bu yana askeri ve sivil gemilere yönelik 10'un üzerinde saldırı gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu saldırıların devam etmesini izleyemeyiz." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden ile dün bir görüşme yaptığını aktaran Sunak, Husilerin finansal kaynaklarını kesmek için gelecek günlerde ABD ile çeşitli yaptırım kararları açıklayacaklarını kaydetti.

Sunak, Gazze'deki çatışmaların bir an önce sona ermesini istediklerini ve Hamas'ın esirleri serbest bırakmayı kabul etmesi gerektiğini ifade etti.

Hamas'ın Gazze'de kontrolü elinde bulunduramayacağını savunan Sunak, bölgede yönetimin Filistin hükümetine geçmesi gerektiğini ileri sürdü.

- Muhalefetten Gazze'de ateşkes çağrısı

Sunak'ın ardından söz alan ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Husilere yönelik hava saldırılara destek verdiklerini ancak Husilerin saldırıları ile Filistinlilerin haklarının tanınması arasında bağ kurulmaması gerektiğine işaret etti.

Starmer, "Gazze'de ihtiyacımız olan şey çatışmalara acil insani ara verilmesi, sivil can kayıplarını durdurmak için sürdürülebilir bir ateşkes ve esirlerin dönüşünün sağlanması, acil insani yardım ve iki devletli çözüm için somut adımlardır. Çünkü Filistin devleti, Filistin halkının vazgeçilmez hakkıdır. Komşunun bir hediyesi değildir." değerlendirmesini yaptı.

İskoçya Ulusal Partisi (SNP) lideri Stephen Flynn ise konuşmasında, Gazze'de İsrail saldırılarının sürdüğünü hatırlatarak, "Hükümetin stratejisini anlamamız lazım. Sadece Kızıldeniz'de suların durulması değil, tüm bölgede durulması gerek. Bu da kesinlikle Gazze'de ateşkesle başlar." ifadesini kullandı.

Sunak, Gazze'deki acının bir an önce sona ermesi gerektiğini ve acilen çatışmalara insani ara verilmesi gerektiğini söyleyerek yanıt verdi.



İşçi Partisi milletvekili John McDonnell ise Başbakan Sunak'a "Başbakan, Netanyahu hükümetinin barışın ortağı değil, barışın önünde bir engel olduğunu görmüyor mu?" sorusunu yöneltti.

Sunak, soruya kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes yolunda önceliğin çatışmalara insani ara vermek olduğu sözlerini tekrarlayarak karşılık verdi.

- "Güney Afrika'nın UAD'ye taşıdığı görüşe katılmıyoruz"

Alba Partisi milletvekili Kenny MacAskill de Kızıldeniz'deki gelişmeler ile Gazze'de yaşanan saldırılar arasında ayrılmaz bir bağ olduğuna vurgu yaparak, "ABD ve İngiltere'nin Suudi Arabistan'a satabileceği en iyi askeri ekipmanlarla yıllardır bombalanan Yemen'i vurmak yerine artık Güney Afrika'yı ve diğer ülkeleri Uluslararası Adalet Divanı'nda desteklemenin ve Filistin'de yaşanan soykırımın temel sebebini ele almanın zamanı gelmedi mi?" diye sordu.

Sunak, bu soruya, "Size katılmıyorum. Güney Afrika'nın UAD'ye taşıdığı görüşe katılmıyoruz. Bunun yararlı olduğuna inanmadığım gibi iki konunun birbirine bağlı olduğuna da katılmıyorum. Husiler farklı ülkelerden gelen çok sayıda gemiye saldırdı, bunların çoğunun durumla, İsrail'le ve Gazze'yle alakası yok. Yemen hükümetinin de işaret ettiği gibi yaşananların bunlarla hiçbir alakası yok." dedi.

Filistin asıllı milletvekili Leyla Moran ise sorusunda akrabalarının hala Gazze'de bulunduğunu belirterek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun iki devletli çözüme kesin olarak karşı olduğuna yönelik sözlerini hatırlattı.

Sunak, İngiltere'nin iki devletli çözüm fikrine bağlılığını sürdürdüğünü ifade ederek, "Son birkaç ayda yaşananlar bunu gerçekleştirmek için çabalarımızı iki katına çıkarmamız gerektiğini gösterdi." diye konuştu.

Emma Hardy ise sorusunda Yemen'de milyonlarca kişinin açlıkla karşı karşıya olduğunu belirterek İngiltere'nin hava saldırılarının bu durumu daha da kötüye götürüp götürmeyeceğini sordu.

Sunak, bunun üzerine Yemen'in çoğunlukla denizden gelen yardımlara bağımlı olduğunu, Husilerin bu yolu tehlikeye soktuğunu söyledi.