İngiltere'de mülteci çocuğa saldıran öğrenciye nefret suçu soruşturması açıldı

İngiltere’de Suriyeli mülteci çocuğa saldıran 16 yaşındaki öğrenci hakkında nefret suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

Ülkenin kuzeyindeki Huddersfield kentinde 15 yaşındaki bir Suriyeli mülteci çocuğa saldırıldığını gösteren videonun sosyal medyada yayılmasının ardından İngiliz polisinden açıklama geldi.

Olayın 25 Ekim’de gerçekleştiği belirtilen açıklamada, bir gün sonra saldırının kendilerine ihbar edilmesini takiben başlatılan soruşturma kapsamında 16 yaşında bir erkek öğrencinin sorgulandığı kaydedildi.

Saldırganın nefret suçu kapsamında mahkemeye sevk edildiği bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, saldırının kurbanı olan Suriyeli mülteci ile ailesinin de korunmasına yönelik tedbir alındığı bildirildi.

Polis, Suriyeli çocuğun daha önce maruz kaldığı bir başka saldırıyla ilgili olarak da 3 öğrencinin sorgulandığını duyurdu.

Olayın gerçekleştirildiği okul Almondbury Community'den yapılan açıklamada da olayın “son derece ciddiyetle” ele alındığı vurgulandı.

Dün sosyal medyada yayılan cep telefonuyla çekilmiş videoda, saldırganın adıyla seslenerek yaklaştığı Suriyeli çocuğu yere yıktığı görülüyordu. Saldırgan daha sonra “seni boğacağım” dediği mülteci çocuğun ağzına zorla su döküyordu.

Öte yandan videonun yayılmasını takiben gönüllülerin başlattığı bir kampanya ile Suriyeli mülteci çocuk için yaklaşık 50 bin sterlin bağış toplandı.

İngiltere'de mülteci çocuğun kız kardeşi de saldırıya uğramış

İngiltere’de saldırıya uğrayan Suriyeli mülteci çocuğun kız kardeşinin de benzer bir saldırının kurbanı olduğu ortaya çıktı.