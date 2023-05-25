İngiltere'de oy verme süreci tamamlandı

İngiltere'de kayıtlı yaklaşık 127 bin seçmen, Londra, Manchester ve Edinburgh kurulan sandıklarda 20-24 Mayıs tarihlerinde oylarını kullandı.

Yerel saatle sabah 08.00 ile 22.00 arasında gerçekleştirilen oy kullanma işlemi bugün sona erdi.

Londra'da kurulan 35 sandıkta oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sandık kurulları, parti temsilcilerinin de şahitliğinde kullanılan oylar ile artan zarf ve pusuları oy çuvallarına koyarak mühürledi.

İngiltere'de kullanılan oylar yarın yerel saatle 19.00'da Londra Gatwick Havalimanı'ndan kalkacak Türk Hava Yollarının uçağıyla Türkiye'ye gönderilecek.

Leicester kentindeki ikinci tur oy kullanma işlemi ise 20-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilmişti.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 127 bin seçmenin bulunduğu İngiltere'de seçimin ilk turunda 64 bin 52 oy kullanılmış ve yüzde 50.10 katılım sağlanmıştı.