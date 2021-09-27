İngiltere'de petrol istasyonlarının neredeyse üçte birinde yakıt kalmadı

Reuters 27 Eylül 2021 Pazartesi 09:37 - Güncelleme: 27 Eylül 2021 Pazartesi 09:37

Ülke çapında yaşanan enerji ve taşıma sorunu nedeniyle araç sahipleri depoları doldurmak için petrol istasyonlarına akın ederken hükümet rekabet yasalarını dondurma ve şirketlerin sorunları çözmek için birlikte çalışmasına izin verme kararı aldı.

İngiltere'de 1,200 istasyonu olan BP'den yapılan açıklamada "Son iki günde yaşanan aşırı talep nedeniyle ülkede bulunan istasyonlarımızın yaklaşık %30'unda en çok talep edilen iki yakıt türünün kalmadığını düşünüyoruz. En hızlı şekilde tedarik edebilmek için çaba gösteriyoruz" ifadesi yer aldı.

Cuma günü yapılan açıklamada Shell sözcüsü "Bazı istasyonlarımızda gördüğümüz yüksek yakıt talebi nedeniyle zaman zaman uzun kuyruklar oluşabilir. Müşterilerimize yakıt tedariği sağlamak için sevkiyat takvimlerimizde gerekli değişiklikleri yapıyoruz" demişti.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkması ülkede yeterli sayıda tır şöförü kalmamasına neden olurken, bu durum birçok sektörü etkiliyor.