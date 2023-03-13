İSTANBUL 9°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mart 2023 Pazartesi / 21 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,9717
  • EURO
    20,3396
  • ALTIN
    1163.11
  • BIST100
    5323.19
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İngiltere'de pratisyen hekimler 72 saatlik grev başlattı
Dünya

İngiltere'de pratisyen hekimler 72 saatlik grev başlattı

İngiltere'de on binlerce pratisyen hekim, maaş artışı ve çalışma koşullarında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle 3 günlük greve gitti.

AA13 Mart 2023 Pazartesi 18:00 - Güncelleme:
İngiltere'de pratisyen hekimler 72 saatlik grev başlattı
ABONE OL

Ülkede artan yaşam maliyeti ve hayat pahalılığı nedeniyle doktorlara yüzde 35 maaş artışı yapılması talebinde bulunan İngiliz Tabipler Birliği (BMA), 72 saatlik iş bırakma kararı aldı.

Pratisyen hekimlerin grevi, 16 Mart Perşembe sabahı sona erecek.

İngiltere Sağlık Bakanı Steve Barclay, doktorların grev kararına ilişkin, The Telegraph'a yazdığı makalede, yüzde 35 maaş artışı talebinin "tek kelimeyle karşılanamaz" olduğunu belirtti.

Barclay, pratisyen hekimlerin grev eyleminin, sağlık sisteminde "büyük aksamaya" neden olacağı ve hasta güvenliğini tehdit edeceği uyarısında bulundu.

On binlerce doktorun iş bırakma eylemi nedeniyle ülkede çok sayıda randevu ve tedavi iptal edildi.

Pratisyen hekimlerin grevinin, halihazırda personel sıkıntısı, rekor düzeyde biriken iş yükü ve sağlık çalışanlarının süregelen iş bırakma eylemleriyle birleşince sistem üzerindeki baskıyı daha da artıracağı öngörülüyor.

Hükümet ve diğer sağlık sendikaları arasında uzun süredir süregelen müzakereler, bu hafta da devam edecek.

İngiltere'de pratisyen hekimler en son 2016'da, getirilen yeni bir sözleşme nedeniyle greve gitmişti.

  • ingiltre
  • grev
  • hekim

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.