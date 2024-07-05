İngiltere'de sandıklar açıldı! İşte seçimden ilk sonuçlar

Yaklaşık 50 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, Parlamentonun seçimle başa gelen kanadı olan Avam Kamarası üyelerini belirlemek için yerel saatle 07.00'de (TSİ 09.00) açılan sandıklar saat 22.00 itibarıyla kapandı.

Toplamda 4 bin 515 adayın 650 sandalyeli Avam Kamarası'na girmek için yarışacağı seçimde ilk sonuçlar birkaç saat içinde belli olmaya başlayacak.

Sandık çıkış anketinin ise oy kullanma işleminin sona ermesinden dakikalar sonra açıklanması bekleniyor.

Seçim bölgelerinden parlamentoya giren milletvekillerinin belli olmasıyla Avam Kamarası'nda ortaya çıkacak genel tablonun ise sabah saatlerinde netleşeceği tahmin ediliyor.

Araştırma firmalarının seçim öncesi yaptığı anketlerde ana muhalefetteki İşçi Partisinin açık ara farkla ipi göğüsleyeceği, iktidardaki Muhafazakar Partinin ise hezimet yaşayacağı öngörülüyor.

24 TV Londra Temsilcisi Tayfun Salcı, İngiltere seçimlerindeki sıcak gelişmeleri canlı yayında aktardı.

"İŞÇİ PARTİSİ İKTİDARA GELİYOR"#SONDURUM 24 TV Londra Temsilcisi Tayfun Salcı (@tayfunsalci): İngiliz basınında sandık çıkış anketi sonuçları yayınlandı. Buna göre İngiltere'de hükümet yarın itibarıyla değişiyor ve ana muhalefetteki İşçi Partisi ezici bir çoğunlukla iktidara... pic.twitter.com/goOXS4430y — 24 TV (@yirmidorttv) July 4, 2024

Bir önceki seçimde 365 milletvekili çıkaran Muhafazakar Partinin sandalye sayısının 100'lere kadar gerileyeceği tahmin edilirken, anketler İşçi Partisinin 400'ün üzerinde sandalye kazanacağına işaret ediyor.

Anketler, aşırı sağcı Reform UK Partisinin yanı sarı Liberal Demokrat Parti, İskoçya Ulusal Partisi ve Yeşiller Partisinin Avam Kamarası'nda birden fazla sandalyeyle temsil edileceğini, Kuzey İrlanda ve Galler'i temsil eden partilerin de parlamentoda yer alabileceğini gösteriyor.

Seçimde, Filistin yanlısı bağımsız adaylar da parlamentoya girmek için yarışıyor. Bu adaylar arasında Nelson Mandela'nın ilk seçiminde Güney Afrika'da meclise giren Yahudi kökenli Andrew Feinstein de bulunuyor.

Feinstein, seçimin favorisi İşçi Partisinin lideri Keir Starmer'la aynı seçim bölgesinde yarışıyor. Feinstein, kazanarak Starmer'ın başbakan olmasını önlemeyi amaçlıyor.

İşçi Partisi Avam Kamarası'nda çoğunluğu kazandı

Araştırma şirketi Ipsos UK'in sandıkların kapanmasının ardından açıkladığı çıkış anketine göre, İşçi Partisi 650 sandalyeli Avam Kamarası'na 410 milletvekili sokarak iktidar oldu.

Bir önceki seçimde 365 milletvekili çıkaran iktidardaki Muhafazakar Parti'nin sandalye sayısı 131'e düştü.

Aşırı sağcı Reform UK Partisi 13, Liberal Demokrat Parti 61, İskoçya Ulusal Partisi 10, Yeşiller Partisi 2 sandalye kazandı.