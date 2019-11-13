22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7428
  • 6,3236
  • 271.229
  • 104828
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İngiltere'de sel bölgesine geç giden Başbakan Johnson'a tepki

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, selden etkilenen ülkenin kuzeyini felaketten beş gün sonra ziyaret etmesi nedeniyle bölge halkı tarafından tepkiyle karşılandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, selle mücadele çalışmalarına katılan askerlerle konuşmak üzere Güney Yorkshire bölgesinin Stainforth köyüne gitti.
 
Başbakanı gören bir köylü, "Geç kaldınız." derken, diğerleri de "Burada ne işiniz var?" ve "Neredeydiniz?" diye sordu.
 
Selden zarar gören ve el arabasıyla çalışma yapan bir kadın, Johnson ile görüşmeyi reddederek, "Sizinle konuşmaktan dolayı mutlu değilim. Eğer bir sorun yoksa yaptığım işe devam edeceğim." diye konuştu.
 
İngiltere'de aşırı yağışlar sonucu Don Nehri taşmış, ülkenin kuzeyinde bazı yerleşim birimleri sular altında kalmıştı. Suya kapılan bir kişi ölmüş, 500'den fazla evi su basmış, 1000'den fazla kişi tahliye edilmişti.
 
12 Aralık'ta yapılacak seçimlerin öncesinde muhalefet partileri, Johnson ve Muhafazakar Parti hükümetini, felaket karşısında yeterince çalışmamakla suçluyor.

ATAK FAZ-2 gökyüzüyle buluştu!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Şanlıurfa'daki Tugay Komutanlığında patlama!

Şanlıurfa'daki Tugay Komutanlığında patlama!

Türkiye sınır dışı etmişti! 3 gündür böyle bekliyor

Türkiye sınır dışı etmişti! 3 gündür böyle bekliyor

Ünlü tarihi kent sular altında kaldı

Ünlü tarihi kent sular altında kaldı

Ahmet Altan tutuklandı

Ahmet Altan tutuklandı

İnanılmaz olay! Ermeni dernekleri ile terör örgütü PKK kol kola

İnanılmaz olay! Ermeni dernekleri ile terör örgütü PKK kol kola

5.8'lik depremden sonra sayı 20 kat arttı

5.8'lik depremden sonra sayı 20 kat arttı

Evlat nöbeti 72. gününde! '72 sene de olsa buradayız'

Evlat nöbeti 72. gününde! '72 sene de olsa buradayız'

Bakanlık duyurdu... Ara tatilde ilk defa uygulanacak

Bakanlık duyurdu... Ara tatilde ilk defa uygulanacak
 

POPÜLER HABERLER

ATAK FAZ-2 gökyüzüyle buluştu!

ATAK FAZ-2 gökyüzüyle buluştu!

1 yıl boyunca havada kalacak!

1 yıl boyunca havada kalacak!

Bolivya'da son durum: Kendini başkan ilan etti!

Bolivya'da son durum: Kendini başkan ilan etti!

Eski telefonundan çıkardığı parça ile bakın ne yaptı

Eski telefonundan çıkardığı parça ile bakın ne yaptı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA