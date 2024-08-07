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Dünya

İngiltere'de şiddet olaylarına karışan 3 kişiye hapis cezası

İngiltere'de 30 Temmuz'da başlayan ve ülke geneline yayılan aşırı sağın şiddet eylemlerine karışan 3 kişi, 1 yıl 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezalarına çarptırıldı.

AA7 Ağustos 2024 Çarşamba 17:45 - Güncelleme:
İngiltere'de şiddet olaylarına karışan 3 kişiye hapis cezası
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Yargıç Andrew Menary, Liverpool Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, 58 yaşındaki Derek Drummond'un, Southport'ta Müslüman toplumu hakkında "son derece ırkçı sloganlara" ve polis memurlarına yönelik "saldırgan sloganlara" karışan bir grubun parçası olduğunu belirtti.

Drummond'un olay sırasındaki davranışlarına ilişkin kamera görüntülerinin "karanlık ve farklı yönü" olduğunu gösterdiğini aktaran yargıç, bu kişinin "azmettirici" olup olmadığından emin olamayacağını ancak "ön cephede" olduğunu söyledi. Drummond, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Diğer bir duruşmada da şiddet içeren kargaşa ve polis aracını kundaklama suçlarından yargılanan 29 yaşındaki Declan Geiran'a 2 yıl 5 ay hapis cezası verildi.

40 yaşındaki Liam James Riley'nin de şiddet içeren ırkçı kötü davranış suçlarından 1 yıl 6 ay hapis yatmasına hükmedildi. Riley'in Liverpool'da taş ve tuğla atarak bir dükkanın camını kıran yaklaşık 100 kişilik kalabalığın bir parçası olduğu bildirildi.

Southport'taki şiddet eylemleriyle bağlantılı 18 yaşındaki James Nelson da dün Manchester Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

"ADALETTEN KAÇACAKLARINI DÜŞÜNDÜLER"

İngiltere Kraliyet Savcılık Hizmetlerinden (CPS) Jonathan Egan, üçlünün şiddet eylemlerinin, bulundukları toplumda panik, kaos ve tepkiye neden olduğunu belirterek, üç eylemciye verilen cezaların sadece 'buzdağının görünen kısmı' olduğunu söyledi.

Savcı Egan, "Üçlü, adaletten kaçacaklarını düşündü. Şimdi parmaklıklar ardında uzun süre geçirmekle karşı karşıyalar ve cezai mahkumiyetleri sonsuza kadar onlarla kalacak." dedi.

İngiltere'de geçen hafta başlayan ve ülke geneline yayılan aşırı sağ grupların şiddet eylemlerinde yaklaşık 400 kişinin gözaltına alındığı duyurulmuştu.

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