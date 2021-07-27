İngiltere'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 131 kişi hayatını kaybetti

AA 27 Temmuz 2021 Salı 20:21 - Güncelleme: 27 Temmuz 2021 Salı 20:22

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 131 artarak 129 bin 303'e yükseldi.

Şubattan bu yana ilk kez üst üste 7 gün vaka sayısında düşüş kayıtlara geçti. Son 24 saatte 23 bin 511 yeni vaka tespit edildi.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu (PHE) Tıbbi Direktörü Dr. Yvonne Doyle, günlük Kovid-19 verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Oranlar hala yüksek ve salgın henüz bitmedi. Bugün marttan bu yana en yüksek ölüm sayısını kaydettik." ifadesini kullandı.

Ölüm sayının yüksek olmasının, kısmen son haftalarda görülen yüksek vaka sayısından kaynaklandığına işaret eden Doyle, "Çok sayıda vaka olduğunda, ölümlerin bunu takip ettiğini biliyoruz ve bugün veriler hala üçüncü dalgada olduğumuzu gösteriyor." dedi.

Ülkede 17 Mart'ta virüs kaynaklı 141 ölüm gerçekleşmişti.

