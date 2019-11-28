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İngiltere'de tahtın sahibi değişiyor: Tarih belli oldu

Kraliçe II. Elizabeth’in 18 ay içerisinde tahttan çekileceği ve yerine oğlu Prens Charles’ın geçeceği öne sürüldü. Prens Andrew’un ABD’li milyarder Jeffrey Epstein bağlantıları dolayısıyla taciz skandalıyla çalkalanan İngiltere Sarayı’nda, Kraliçe Elizabeth’in 95 yaşına bastığında yetkilerini oğlu Charles’a devredeceği konuşuluyor.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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İngiltere Prensi Andrew’un, dev bir fuhuş ağını kontrol ettiği belirtilen ABD’li milyarder Jeffrey Epstein ile yakınlığı kapsamında taciz skandalıyla çalkalanan İngiliz Kraliyet Sarayı, bu günlerde taht değişimini konuşmaya başladı.
Daily Mail’de yer alan habere göre, 93 yaşındaki Kraliçe II. Elizabeth’in yetkilerini 18 ay içerisinde oğlu Prens Charles’a devredeceği iddia edildi.
 
Babası Prens Philip ile bir araya gelen 71 yaşındaki Prens Charles’ın, Jeffrey Epstein bağlantısı dolayısıyla aileye zarar veren kardeşinden dolayı “bir adım öne çıkarak ipleri ele almak istediği” ve Kraliyet’in liderliğini üstlenmeye talip olduğu ifade edildi.
 
Kraliçe II. Elizabeth’in 18 ay sonra 95 yaşına gireceği ve tıpkı eşi Prens Philip’in 95 yaşında yaptığı gibi görevlerinden el çekmeyi düşündüğü bildirildi.
 
The Sun gazetesine konuşan bir kraliyet kaynağı, şunları kaydetti: “Prens Andrew’un Epstein skandalı, Prens Charles’ın bir adım öne çıkması için büyük bir fırsattı. Hiç kimse, Kraliyet Ailesi kurumundan daha büyük değildir. Buna Kraliçe II. Elizabeth’in favori çocuğu olan Prens Andrew da dahil.”
 
Prens Andrew’un tüm görev ve yetkilerini elinden alan Kraliçe II. Elizabeth, Andrew’un ABD Başkanı Donald Trump’la görüşmesine de izin vermedi. Gelecek hafta NATO Liderler Zirvesi kapsamında İngiltere’ye gidecek olan ABD Başkanı Donald Trump’la görüşecek kraliyet mensupları listesinde Prens Andrew’un ismi bulunmuyor.
 

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