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Dünya

İngiltere'de ''tehdit oluşturan teröristlerin süresiz hapiste kalması'' önerisi

İngiliz hükümeti, pazar günkü saldırının ardından terör hükümlülerinin otomatik erken tahliyelerinin önüne geçecek bir yasal düzenlemeyi acil olarak parlamentonun gündemine getirme kararı aldı.

AA04.02.2020  16:30 - Güncelleme: 04.02.2020  16:30

İngiltere Başbakan Yardımcısı Michael Gove, kamuya tehdit oluşturan terör hükümlülerinin gerekirse süresiz olarak hapiste tutulması önerisinde bulundu.

Gove, Sky News kanalına yaptığı açıklamada, erken tahliye edilen terör hükümlüsünün Londra'da iki kişiyi bıçaklamasına ilişkin değerlendirme yaptı.

Aşırıcı teröristlerin diğer suçlulardan farklı kategoride olduğuna dikkati çeken Gove, "Belirli bir dini veya politik görüşü ilerletmek için masum insanları öldürmek istedikleri ideolojinin etkisi altında olanlar, toplum için tehlikelidir. Artık radikal olmadıkları kesinleşene ve bu kişiler sokaklarımızda güvenlik sorununa yol açmayana kadar halkın korunması öncelikli olmalı." dedi.

Gove, terör hükümlülerinin cezalarının yarısını doldurduktan sonra serbest bırakıldıkları mevcut uygulamanın aksine bu kişilerin salıverilmeden önce gerçekten tehlike oluşturup oluşturmadıklarının Şartlı Tahliye Kurulu tarafından değerlendirilmesi gerektiğini de ifade etti.

ACİL DÜZENLEME

Bu arada hükümet, saldırı sonrası terör hükümlülerinin otomatik erken tahliyelerinin önüne geçecek bir yasal düzenlemeyi acil olarak parlamentonun gündemine getirme kararı aldı.

Taslağa göre, terör hükümlüleri ancak cezalarının üçte ikisini doldurduktan sonra ve Şartlı Tahliye Kurulunun risk değerlendirmesinin ardından erken tahliye edilebilecek.

BIÇAKLI SALDIRI

Londra'nın güneyindeki Streatham bölgesinde 20 yaşındaki Sudesh Amman, 2 Şubat'ta bıçaklı saldırı gerçekleştirmiş ve bunun üzerine polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

Saldırganın terör dokümanları bulundurmak ve yaymak suçundan 3 yıl hapis cezası aldığı ancak infaz kanunları uyarınca bu sürenin yarısını doldurduktan sonra tahliye edildiği açıklanmıştı.

KASIMDAKİ SALDIRI DA TERÖR HÜKÜMLÜSÜ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ

Londra'nın merkezindeki Londra Köprüsü'nde 29 Kasım 2019'da düzenlenen bıçaklı saldırıda ise iki kişi hayatını kaybetmiş, polis saldırganı yine vurarak etkisiz hale getirmişti.

Saldırganın terör saldırısı planlama suçundan 16 yıl hapse mahkum edildiği ancak infaz kanunları uyarınca erken salındığı belirlenmişti. Hükümet, önlem olarak erken tahliyelerin önüne geçileceğini açıklamıştı.

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