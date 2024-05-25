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Dünya

İngiltere'de tek kişilik uçak araziye düştü: Pilot hayatını kaybetti

İngiltere'nin Lincolnshire bölgesinde tek kişilik uçağın araziye düşmesi sonucu

AA25 Mayıs 2024 Cumartesi 18:44 - Güncelleme:
İngiltere'de tek kişilik uçak araziye düştü: Pilot hayatını kaybetti
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Lincolnshire Polisinden yapılan açıklamaya göre, Coningsby kentinde acil durum ekipleri, tek kişilik uçağın yerel saatle 13.20 sularında düştüğü haberinin ardından olay yerine intikal etti.

Bölgedeki Dogdyke Road ve Sandy Bank'teki yollar araçların girişine kapatıldı.

Sürücülerden bölgeden uzak durmaları ve alternatif güzergahlara yönelmeleri istendi.

Kraliyet Hava Kuvvetlerinden (RAF) yapılan açıklamada da Britanya Muharebesi Anma Uçuşu'na (BBMF) ait uçağın Lincolnshire'daki RAF istasyonuna yakın araziye düşmesi sonucu pilotun öldüğü bildirildi.

Açıklamada, olayın ardından yürütülen kapsamlı soruşturmanın tamamlanacağı kaydedildi.

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