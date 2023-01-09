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Dünya

İngiltere'de tek kullanımlık çatal-kaşık yasağı

İngiltere'de hükümet; plastik çatal, kaşık ve tabak gibi tek kullanımlık ürünlerin yasaklanacağını doğruladı.

TRT Haber9 Ocak 2023 Pazartesi 09:45 - Güncelleme:
İngiltere'de tek kullanımlık çatal-kaşık yasağı
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Çevre Bakanı Therese Coffey, söz konusu adımın gelecek nesiller için çevrenin korunmasına yardımcı olacağını söyledi.

Kararın ne zaman yürürlüğe gireceği ise duyurulmadı.

Resmi veriler, İngiltere'de her yıl 1,1 milyar tek kullanımlık tabak ve 4 milyardan fazla plastik çatal, kaşığın kullanıldığını ortaya koyuyor.

Plastik atıkların doğada uzun yıllar çözünmediği biliniyor.

İskoçya ve Galler'de halihazırda bu yasak uygulanıyor. Öte yandan İngiltere'de plastik pipet ve karıştırıcı gibi ürünlerin kullanımı 2020'den beri yasak.

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