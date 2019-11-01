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İngiltere'de TIR'da bulunan 39 cesede ilişkin 1 gözaltı daha

İngiltere'de bir tırın arkasında 39 kişinin ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında bir kişi daha tutuklandı.

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Olayın ardından İrlanda'nın başkenti Dublin'de gözaltına alınan 22 yaşındaki Eamonn Harrison, mahkemeye çıkarıldı.

 39 kişiyi öldürme, insan kaçakçılığı, göç yasalarını ihlal ve para aklama dahil toplam 41 suç yönetilen Harrison, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece tutuklu sayısı 2 oldu.

İngiltere'nin iadesini istediği Harrison'un, söz konusu tırı Belçika'daki limana götüren kişi olduğu öne sürüldü.

Tutuklama kararı, olayı soruşturan Essex bölgesi polisinin 2 İrlandalı şüpheliye teslim olmaları için doğrudan çağrı yapmasının ardından geldi.

Polis, Ronan Hughes (40) ve Christopher Hughes (34) kardeşlerin "cinayet" ve "insan kaçakçılığı" suçlamasıyla arandığını duyurdu.

- OLAY

İngiliz polisi, 23 Ekim sabahı aldığı ihbar üzerine gittiği bir sanayi sitesinde, tır ile 39 cesedin yer aldığı konteyneri bulmuştu.

Belçika makamları, konteynerin Zeebrugge Limanı'na 22 Ekim'de yerel saatle 14.49'da ulaştığını ve aynı gün gemiyle İngiltere'ye doğru yola çıktığını bildirmişti.

Olayın meydana geldiği gün yapılan ilk açıklamalarda, 8'i kadın 39 kişinin Çinli olduğu duyurulsa da ailelerin beyanları çerçevesinde kurbanların büyük çoğunluğunun Vietnamlı olabileceği belirtilmişti.

Tırın sürücüsü Maurice Robinson, 39 kişiyi öldürme ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla 28 Ekim'de tutuklanmıştı.

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