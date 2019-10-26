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İngiltere'de tırın arkasında 39 cesedin bulunması ile ilgili yeni gelişme: Dublin'de yakalandı

İngiltere'de tırın arkasında 39 cesedin bulunması ile ağlantılı olduğu şüphesiyle aranan 20 yaşlarındaki kişi, İrlanda'nın başkenti Dublin'de gözaltına alındı. 39 kişiyi öldürme ve insan kaçakçılığıyla suçlanan 25 yaşındaki sürücü Maurice Robinson, pazartesi günü mahkemeye çıkarılacak.

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 İngiltere'nin Essex bölgesinde, bir tırın arkasında 39 kişinin ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınanların sayısı 5'e yükselirken, tırın sürücüsü, 39 kişiyi öldürme ve insan kaçakçılığı suçlamasıyla pazartesi günü mahkemeye çıkarılacak.

Essex polisinin açıklamasına göre, olayla bağlantılı olduğu şüphesiyle aranan 20 yaşlarındaki bir kişi, İrlanda'nın başkenti Dublin'de gözaltına alındı. 

Böylece tırın sürücüsü dahil soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 5'e çıktı. Polis ayrıca, 25 yaşındaki sürücü Maurice Robinson'ın 39 kişiyi öldürme ve insan kaçakçılığı suçlamasıyla pazartesi günü mahkemeye çıkarılacağı duyurdu.  

Olayın meydana geldiği 23 Ekim'de yapılan açıklamalarda 8'i kadın 39 kişinin Çinli olduğu duyurulsa da ailelerin beyanları çerçevesinde kurbanların büyük çoğunluğunun Vietnamlı olabileceği değerlendiriliyor. 

Vietnam'ın Londra Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada da, yakınlarından haber alamayanlar için özel bir telefon hattının açıldığı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

İngiliz polisi 23 Ekim sabahı aldığı ihbar üzerine gittiği Waterglade sanayi sitesinde tır ile 39 cesedin yer aldığı konteyneri bulmuştu.

Belçika makamları, konteynerin Zeebrugge Limanı'na 22 Ekim'de yerel saatle 14.49'da ulaştığını ve aynı gün gemiyle İngiltere'ye doğru yola çıktığını bildirmişti.

İngiliz makamları da gece yarısı İngiltere'nin Purfleet Limanı'na varan konteynerin, buradan Bulgaristan'da kayıtlı bir şirkete ait tır tarafından alınarak sanayi sitesine götürüldüğünün tespit edildiğini açıklamıştı.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, tırın Varna'da İrlanda Cumhuriyeti vatandaşı adına kayıtlı bir şirkete ait olduğunu kaydetmişti.

İngiltere'nin liman kenti Dover'da da 2000'de bir konteynerde 58 Çinlinin cesedi bulunmuştu.

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