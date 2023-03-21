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Dünya

İngiltere'de tren yolu çalışanları ve işverenler maaş artışında anlaştı

İngiltere'de tren yolu çalışanları temsil eden Ulusal Tren, Denizcilik ve Ulaştırma Emekçileri (RMT), işverenin son zam teklifinde anlaşmaya varıldığını bildirdi.

AA21 Mart 2023 Salı 20:49 - Güncelleme:
İngiltere'de tren yolu çalışanları ve işverenler maaş artışında anlaştı
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Geçen senenin aralık ayından bu yana maaş artışı talebiyle sıklıkla greve gitme kararı alan ve ülkede ulaşımın aksamasına neden olan RMT'den yapılan açıklamada, sendikanın işveren şirketlerin maaş artışı ve çalışma şartlarının iyileştirilmesine ilişkin teklifini kabul ettiği kaydedildi.

Açıklamada, işveren şirketlerin teklifinin sendika üyelerinin yüzde 76'sının desteğini aldığı ve 20 bin üye tarafından oylanarak onaylandığı bilgisine yer verildi.

Tren yolu ulaştırma şirketleri sendikaya sunduğu teklif paketinde, en düşük gelire sahip olan çalışanın maaşının yüzde 14,4, en yüksek gelire sahip olan çalışanın ise maaşının ise yüzde 9,2 seviyesinde artırılmasını önermişti.

Sendikanın açıklamasında işveren şirketlerin paketinde zorla işten çıkarmaların 2025 yılına kadar engellenmesini öngören sözleşmenin yenilenmesine karar verildiği bildirildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan RMT Genel Sekreteri Mick Lync, "Greve başlamamızdan bu yana, üyelerimizin ilham verici dayanışması ve kararlılığı ile yeni bir maaş artışı ve yeni bir teklifi net bir şekilde kabul ettik ve uzlaşmaya vardık. Anlaşmazlık sona erdi." değerlendirmesinde bulundu.

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