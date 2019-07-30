30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5748
  • 6,2156
  • 255.283
  • 102856
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İngiltere’de ''Türk arı'' alarmı: Yakalanıp öldürülecek

Türkiye’yi ziyaret eden İngiliz tatilcilerin valizine giren bir arı, İngiltere’de infiale yol açtı. Hükümet yetkilileri, arının yakalanıp yok edileceğini bildirdi. Yalnızca Türkiye ve İran'da bulunan bir tür olan arının, yerel türler için ölümcül bir virüs taşıdığı düşünülüyor.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tatil için Türkiye’yi tercih eden İngiliz turistlerin valizine girerek İngiltere’ye giden bir arı, İngiltere’de infiale yol açtı. Hükûmet yetkilileri, arının bulunup yok edileceğini bildirdi.
 
Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, doğası gereği yalnız bir tür olan ve Osmia avosetta ailesine mensup olan arının, Dalaman tatilindeki Toy ailesinin valizine girdiği öğrenildi.
 
Arıyı doğaya saldıklarını açıklayan aile, “Türk arının” Bristol kentindeki evlerinin arka kapısında beklediği ve “içeri girer girmez yuvasını oluşturmaya başlayacağını” söyledi.
 
Çevre ve Gıda Bakanlığından yapılan açıklamada, “Türk arının yakalanıp öldürüleceği” ifade edildi. Konuyla ilgili kararın alınmasında, İngiliz Arıcılık Birliğinin, söz konusu arının yerel türler için ölümcül bir virüs taşıyor olabileceği endişesinin etkili olduğu belirtildi.
 
İngiliz Arıcılık Birliğinin eski başkanı Tim Lovett, Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, “Yalnızca bir arı, felaketle sonuçlanacak bir şey yapamaz.” diye konuştu.
 
Haberde ayrıca, Osmia avosetta türünün, yalnızca Türkiye ve İran'da bulunduğu aktarıldı.

İran, İngiliz savaş gemisi ile yapılan telsiz konuşmalarını yayınladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İsrail'in Irak'ta "İran hedeflerini" vurduğu iddiası

İsrail'in Irak'ta 'İran hedeflerini' vurduğu iddiası

Türkiye'ye çağrı: Yatırım için bekliyoruz

Türkiye'ye çağrı: Yatırım için bekliyoruz

Lille'den, Yusuf Yazıcı için dudak uçuklatan teklif

Lille'den, Yusuf Yazıcı için dudak uçuklatan teklif

İstanbul'un semtlerinde en çok nereli yaşıyor?

İstanbul'un semtlerinde en çok nereli yaşıyor?

Operasyon düzenlenen evden PKK - FETÖ iş birliği çıktı

Operasyon düzenlenen evden PKK - FETÖ iş birliği çıktı

MEB Türkiye'nin 'eğitim haritasını' çıkardı

MEB Türkiye'nin 'eğitim haritasını' çıkardı

Hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı... Karar verildi

Hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı... Karar verildi

Bakan Çavuşoğlu: S-400'ler NATO'ya yönelik bir sorun teşkil etmiyor

Bakan Çavuşoğlu: S-400'ler NATO'ya yönelik bir sorun teşkil etmiyor
 

POPÜLER HABERLER

Sokak ortasında canice Müslüman adamı öldürdüler

Sokak ortasında canice Müslüman adamı öldürdüler

Malezya'nın yeni Kralı tacını giydi

Malezya'nın yeni Kralı tacını giydi

'Türkiye'nin Maldivleri' gün batımında da görenleri büyülüyor...

'Türkiye'nin Maldivleri' gün batımında da görenleri büyülüyor...

İşte Türkiye'den feribotla gidilebilen Yunan adaları

İşte Türkiye'den feribotla gidilebilen Yunan adaları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA