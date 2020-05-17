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Dünya

İngiltere'de ulaşım devrimi! 14 milyon kişi bisiklete yönelecek

İngiltere'de yaklaşık 14 milyon kişinin koronavirüs (Covid-19) nedeniyle araba yerine bisiklet kullanabileceği belirtildi.

DHA17 Mayıs 2020 Pazar 17:50 - Güncelleme: 17 Mayıs 2020 Pazar 17:50
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İngiltere’de yaklaşık 14 milyon kişinin koronavirüs nedeniyle araba kullanmak yerine bisiklet sürmeye başlayabileceği belirtildi. İngiliz medyasında yer alan habere göre bir “ulaşım devrimi” yaşanılabileceği öngörülüyor.

İngiliz Bisiklet şefi Julie Harrington konuyla ilgili olarak, "Tüm araştırmalarımız insanların daha fazla bisiklet sürmek istediğini gösteriyor ve şimdi yerel makamları anı yakalamaya, hükümet tarafından sunulan destekten en iyi şekilde yararlanmaya çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

Koronavirüs nedeniyle ulaşımda da yoğunluğun azaltılacağı İngiltere, ulaştırma politikasının merkezine bisiklet kullanımı ve yürüyüşü yerleştirebilmek için 2 milyar pound değerinde bir paket ayrıldığını açıklamıştı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise söz konusu durumu fırsat olarak değerlendirmiş, “bisiklet sürmek için altın çağ” ifadelerini kullanmıştı.

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