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Dünya

İngiltere'de etik veganlık felsefi inanç olarak kabul edildi

İngiltere'de mahkeme, etik veganlığın felsefi bir inanç olduğuna ve yasalarla korunması gerektiğine hükmetti.

AA03.01.2020  21:25 - Güncelleme: 03.01.2020  21:25

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan 55 yaşındaki Jordi Casamitjana'nın "etik veganlık nedeniyle işinden kovulduğu" iddiasıyla, eski işvereni aleyhine açtığı davada ara karar açıklandı.

Hakim, etik veganların İngiliz iş yerlerinde dini inanç sahipleriyle benzer yasal korumalara sahip olmaları gerektiğini belirtti. Kararla etik veganlık, felsefi bir inanç olarak kabul edildi.

Casamitjana'nın işten çıkarılmasının haklı olup olmadığına ise bir sonraki duruşmada karar verilmesi bekleniyor.

Hükümden mutlu olduğunu belirten Casamitjana, diğer veganların da bundan fayda sağlayacağını umduğunu söyledi.

Etik veganlık

Veganlar gibi bitki temelli beslenen etik veganlar, diğerlerinden farklı olarak hayvan istismarı yoluyla yapılan ürünlerle temastan kaçınıyor. Örneğin, etik veganlar, yün veya deriden yapılmış giysiler giymeyi ve hayvanlar üzerinde test edilen ürünleri kullanmayı reddediyor.

Casamitjana, çalıştığı bir hayvan hakları derneğinin emekli fonlarını, hayvanlar üzerinde test yapan şirketlere yatırdığını söylediği için işten çıkarıldığını iddia etmişti.

Dernek ise iddiayı reddederek, ağır suistimal nedeniyle Casamitjana'nın işine son verildiğini belirtmişti.

Anlaşmazlık üzerine konu, iş mahkemesine taşınmıştı.  

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