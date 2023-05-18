İngiltere'de yaklaşık 11 milyon kişi faturalarını ödemekte zorlanıyor

İngiliz denetim kurumu Finansal Yönetim Otoritesi'nden (FCA) yapılan açıklamada, kurumun araştırmasına göre, ülkede faturalarını ödemekte zorlanan kişi sayısının bu yılın ocak ayında 10,9 milyona ulaştığı belirtildi.

FCA açıklamasına göre, ülkede faturaların ödeme güçlüğü çeken kişi sayısı geçen yılın mayıs ayında ise 7,8 milyon seviyesindeydi.

Ülkede nüfusun yaklaşık 28 milyonluk kısmının borçları nedeniyle yoğun stres altında yaşamını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, kredi ve fatura ödemelerini 6 ayda en az üç defa zamanında yapamayan kişi sayısının ise bu yılın ocak ayında geçen yılın mayıs ayına kıyasla 1,4 milyon artarak 5,6 milyona yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, ülkede yaklaşık 6,2 milyon kişinin geçen yılın ocak ayı itibarıyla artan hayat pahalılığı nedeniyle sigorta poliçelerini iptal ettirmek zorunda kaldığı da belirtildi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen FCA Tüketici ve Rekabet Direktörü Sheldon Mills, "Araştırmamız, artan hayat pahalılığının halkın faturalarını ödeyebilme gücü üzerindeki gerçek etkisini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Mills, "Finansal kuruluşların mali zorluklarla karşı karşıya kalan veya yakında olabileceklerinden endişe duyan müşterilerine yardım etmelerini sağlamak için hızlı hareket etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkenin önde gelen bankalarından HSBC'nin yaptığı bir başka araştırmada ise nüfusun yaklaşık yüzde 78'inin giderlerinde bir şekilde kısıntıya gitmenin yolunu aradığı belirtildi.

Araştırmaya göre, ülkede vatandaşların yaklaşık yüzde 45'lik kesimi indirimli marketlerden alışveriş yapmayı tercih ederek zorunlu giderlerinden kısmaya çalışıyor.

HSBC'nin Varlık ve Kişisel Bankacılık Başkanı Jose Carvalho, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Artan hayat pahalılığı birçok insanın üzerinde etkisini hissettirmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

- İNGİLTERE'DE GIDA YARDIMI ALAN KİŞİ SAYISI SON BİR YILDA 3 MİLYONA YAKLAŞTI



İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey de dün Exeter şehrinde bir gıda bankasını ziyaret ettiğini belirterek, "Çok sayıda insanın zor kararlarla karşı karşıya kaldığı, zaruri ihtiyaçlarından kısmak zorunda kaldığı açık şekilde görülüyor." demişti.

İngiltere genelinde ihtiyaç sahiplerinin gıda gereksinimlerini karşıladığı 1.600'ün üzerinde gıda bankası ve gıda dağıtım noktası işleten Trussell Vakfı'nın yıllık raporuna göre, son bir yılda 760 bini ilk kez olmak üzere yaklaşık 3 milyon kişiye gıda kolisi yardımı yapıldı.

- LONDRA'DA ORTALAMA KONUT KİRASI 2 BİN 500 STERLİNİ AŞARAK REKOR KIRDI



İngiliz online emlak şirketi Rightmove tarafından geçen ay yapılan açıklamada, başkent Londra'da ortalama bir konutun kirasının bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 14 artarak aylık 2 bin 501 sterlin ile tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldiği bildirilmişti.

İngiltere'de enflasyon martta yüzde 10,1 olmuştu. Gıda enflasyonu ise yüzde 19,1 ile 46 yılın en yüksek seviyesini görmüştü.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) geçen hafta enflasyonun yüzde 2 hedef seviyesine düşürülebilmesi amacıyla politika faizini üst üste 12'inci kez artırarak, yüzde 4,25'ten yüzde 4,50'ye yükseltmişti.