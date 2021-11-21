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Dünya

İngiltere'de yanlış sonuç veren oksimetrelerle ilgili soruşturma

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, kişilerin deri rengine göre yanlış sonuç veren oksimetreler hakkında bağımsız soruşturma başlattığını duyurdu. Kandaki oksijen seviyesini ölçen ve Kovid-19 tedavisinde büyük rol oynayan oksimetrelerin, derinin rengi ne kadar koyuysa kanda o kadar yüksek oksijen olduğuna dair yanlış sonuç verdiği ileri sürüldü.

DHA21 Kasım 2021 Pazar 16:01 - Güncelleme: 21 Kasım 2021 Pazar 16:02
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İngiltere'de daha önce yapılan analize göre hali hazırda kullanılan oksimetrelerin, deri rengi koyu kişilerde kanda yüksek oksijen sonucu vererek tedavilerde ve teşhiste yanlış sonuç verdiği ileri sürüldü. İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid "Bulduğum her yerde sağlık eşitsizliklerini düzeltmek istiyorum. Mevcut tıbbi cihazlarda - ırk ve cinsiyet dahil - sistematik önyargı olup olmadığını görmek için bağımsız bir inceleme görevlendirdim" açıklamasını yaptı.

OKSİMETRELER NASIL ÇALIŞIR?

Nabız oksimetresi, parmak ucunun içinden bir ışık geçirerek ucun kırmızı görünmesini sağlayan soğuk bir ışık kaynağı kullanır. Cihaz, parmaktan geçen ışık kaynağından gelen ışığı analiz ederek kırmızı kan hücresindeki oksijen yüzdesini belirleyebiliyor.

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