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İngiltere'de yoksul çocuk oranı rekor seviyelere ulaşabilir

İngiltere'de bir düşünce kuruluşu raporunda, gelecek 5 yılda ülkede yoksulluk içinde yaşayan çocuk oranının rekor seviyelere ulaşabileceği vurgulandı. İngiliz düşünce kuruluşu Resolution Foundation'un yayımladığı rapora göre, 2024'e kadar ekstra 1 milyon çocuğun yoksullaşması bekleniyor. Tahminlere göre, İngiltere'de 2016'da yüzde 20'lerde olan yoksul çocuk oranının, ekonomik ve sosyal politikalarda değişiklikler yapılmadığı takdirde 2024'te yüzde 29'lara ulaşması öngörülüyor.

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İngiltere'deki çocuk fakirliği oranının, düşük ücretler ve sosyal haklardaki azalmalar nedeniyle 5 yıl içerisinde rekor seviyelere ulaşabileceği belirtildi.
 
İngiliz The Independent Gazetesinin haberine göre, İngiliz düşünce kuruluşu Resolution Foundation'un yayımladığı raporda, İngiltere hükümetinin ekonomik ve sosyal politikalarda önemli değişiklikler yapmadığı takdirde 2024'e kadar ülkede yoksulluk içinde yaşayan çocuk sayısında büyük artışın olabileceği kaydedildi.
 
Ülkede Brexit referandumunun ardından yükselen enflasyon oranı ve buna bağlı olarak sosyal yardımlarda yapılan 4 yıllık kesintilerin, ülkedeki en fakir aileleri daha zor durumda bırakacağına işaret ediliyor.
 
Gazeteye konuşan İngiliz Ticareti Birliği Kongresi Genel Sekreteri Frances O'Grady, ücretlerdeki düşüş ve sosyal haklardaki azalmaların korkunç insani bedelleri olacağına işaret ederek, "Milyonlarca kişi masaya yemek koymak ve çocuklarını giydirebilmek için mücadele ediyor. Hükümet böyle bir problemin var olduğunu inkar etmeyi bırakarak, geçim sıkıntısı olan ailelere yardım etmeli." ifadelerini kullandı.
 
İngiltere'deki Joseph Rowntree Vakfının Genel Müdürü Campbell Robb da hükümetin çocuk yoksulluğuyla başa çıkma konusunda başarısız olduğuna vurgu yaparak, "Sayıları artan daha fazla çocuk okula aç gidiyor ve onlar düzgün bir kışlık montu olmadan gitmek zorunda. Bu çocuklar, iyi bir ev alma gücüne sahip olmayan ailelerde yaşıyor. Çocuk yoksulluğunun rekor seviyelere ulaşmasını önlemek hükümetin gücü dahilinde." yorumunu yaptı.
 
"ÇOCUK YOKSULLUĞU KRİZİNİN ZİRVESİNDEYİZ"
 
Ülkedeki Çocuk Yoksulluğu Eylem Grubunun Politika Direktörü Louisa McGeehan, "Yıllarca süren aşırı sosyal güvenlik kesintilerinin ardından, hem bir neslin yaşam şansına hem de ekonomiye çok büyük zarar verebilecek bir çocuk yoksulluğu krizinin zirvesindeyiz." değerlendirmesinde bulundu. 
 
İşçi Partisi Milletvekili Margaret Greenwood ise "Bu hükümetle, 4 milyondan fazla çocuk yoksul olarak büyüyor ve 5 yıl içerisinde bu rakamın 5 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor." dedi.
 
Resolution Foundation'a göre, Brexit belirsizliği ve onun kötü koşulları ortadan kaldırılırsa ekonomi beklenenden iyi performans sergileyebilir ve çocuk yoksulluğunda da iyiye gidiş olabilir.

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