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Dünya

İngiltere'de zafer İşçi Partisi'nin! Dünya liderlerinden Starmer'a tebrik mesajları

İngiltere'de sandık çıkış anketine göre ana muhalefetteki İşçi Partisi, 650 sandalyeli Avam Kamarası'nda 410 sandalye kazanarak tek başına iktidar oldu. Seçim zaferinin ardından dünya liderleri İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ı tebrik etti.

DHA5 Temmuz 2024 Cuma 10:48 - Güncelleme:
İngiltere'de zafer İşçi Partisi'nin! Dünya liderlerinden Starmer'a tebrik mesajları
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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın 22 Mayıs'ta aldığı erken seçim kararının ardından ülkedeki seçmenler, dün oy kullanmak üzere sandık başına gitti. İlk sonuçlara göre seçimleri İşçi Partisi kazandı.

SUNAK: STARMER'I TEBRİK ETTİM

Starmer liderliğindeki İşçi Partisi oyların yüzde 70'ini alarak Avam Kamarası'nda 410 sandalye kazandı. İngiltere'yi 14 yıldır yöneten ve iktidardaki Muhafazakar Parti'nin sandalye sayısı ise 110'a düştü. Başbakan Rishi Sunak sonuçlar sonrasında yaptığı açıklamada, "Genel seçimleri İşçi Partisi kazandı ve ben de Keir Starmer'ı arayarak kendisini tebrik ettim" dedi. İşçi Partisi lideri Keir Starmer ise, "Değişim çalışmaları bugün başlıyor" ifadelerini kullandı.

DÜNYADAN TEBRİK MESAJLARI

Kanada Başbakanı Justin Trudeau İşçi Partisi lideri Starmer'ı tebrik ederek, "İngiltere'de tarihi bir seçim zaferi. Atlantik'in her iki yakasındaki insanlar için daha ilerici, adil bir gelecek inşa etmek için önümüzde pek çok çalışma var" dedi.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ise, "Keir Starmer'ı Birleşik Krallık'taki tarihi seçim zaferinden dolayı tebrik ederiz. Birleşik Krallık'ın bu yeni döngüsünde sizinle ve hükümetinizle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Avustralya başbakanı Anthony Albanese, "Arkadaşımı ve yeni Birleşik Krallık Başbakanını tebrik ederim. Onun yankı uyandıran seçim zaferi hakkında - Gelecek yetkililerle yapıcı bir şekilde çalışmayı dört gözle bekliyorum" mesajını paylaştı.

Estonya Başbakanı Kaja Kallas iki ülke arasındaki ilişkilere de dikkat çekerek, " Keir Starmer tarihi seçim zaferinizden dolayı tebrikler. Estonya ve Birleşik Krallık en güçlü müttefikler ve en yakın dostlardır. Birleşik Krallık'ın ortak güvenliğimize olan bağlılığı her Estonyalı tarafından takdir edilmektedir. Mükemmel işbirliğimizin gelişerek devam edeceğinden eminim" dedi.

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