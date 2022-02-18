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Dünya

İngiltere'den Belarus uyarısı

İngiltere, Ukrayna ile Rusya arasında tırmanan gerilimden ötürü vatandaşlarına 'zorunlu seyahatler' dışında Belarus'a gitmemeleri tavsiyesinde bulundu.

AA18 Şubat 2022 Cuma 20:30 - Güncelleme: 18 Şubat 2022 Cuma 20:30
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İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Belarus'un, Yelsk, Mazyr, Rechitsa, Luninets, Gomel, Asipovichy, Baranovichi ve Brest şehirlerine seyahat edilmemesi uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, Belarus'un geri kalanına ise "zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi" tavsiyesi edildi ve şu ifadelere yer verildi:

"Geçen aydan bu yana, Belarus sınırları da dahil Ukrayna sınırlarında Rus kuvvetlerinin birikmesi, askeri harekat tehdidini artırdı. Askeri harekatın gerçekleşmesi durumunda konsolosluk yardımı sunma kabiliyetimiz sınırlı olacaktır."

İngiltere, 11 Şubat'ta da vatandaşlarından Ukrayna'ya seyahat etmemelerini ve oradaki vatandaşlarından da ülkeden ayrılmalarını talep etmişti.

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