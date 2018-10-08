İngiltere Dışişleri Bakanlığı: (Cemal Kaşıkçı hakkında) Bunlar çok ciddi suçlamalar
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Washington Post Yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin suçlamaların son derece ciddi olduğunu açıkladı.
- AA
İngiliz Dışişleri Bakanlığı tarafından Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin yazılı bir açıklama yayımlandı.
Açıklamada, "Bunlar çok ciddi suçlamalar. Son haberlerin farkındayız. Suudi Arabistan hükümetiyle de gerçeklerin acilen ortaya çıkması için çalışıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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