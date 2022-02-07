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Dünya

İngiltere'den Çin'e Falkland Adaları tepkisi

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Arjantin'in, Falkland (Malvinas) Adaları üzerinde hak iddia etmesine destek veren Çin'e tepki gösterdi.

AA7 Şubat 2022 Pazartesi 14:29 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 14:31
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Truss, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Falkland'ın egemenliğiyle ilgili her türlü tartışmayı tamamen reddediyoruz. Falkland İngiliz ailesinin bir parçası ve onların kendi kaderlerini tayin hakkını savunacağız. Çin, Falkland'ın egemenliğine saygı göstermeli." ifadelerini kullandı.

Truss'ın açıklaması, Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Pekin Kış Olimpiyatları kapsamında yaptıkları görüşmenin ardından geldi.

Görüşme sırasında Fernandez, Çin'in Tayvan üzerindeki iddiasını tanırken, Şi de Arjantin'in Falkland Adaları üzerindeki iddiasına destek vermişti.

Falkland Adaları'nın egemenliği statüsü, İngiltere ile Arjantin arasında sorun olmayı sürdürüyor.

Arjantin'in Malvinas olarak isimlendirdiği adaları 1982 yılında işgal etmesinin ardından iki ülke karşı karşıya gelmiş, savaş İngiltere'nin zaferiyle sonuçlanmıştı.

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