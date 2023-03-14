İngiltere'den çocuk göçmenlere yönelik düzenleme

Braverman, Yasa Dışı Göç Yasa Tasarısına ilişkin İngiltere parlamentosunda yapılan oturumda yaptığı konuşmada, çocuk yaştaki düzensiz göçmenlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Yalnızca bazı durumlarda refakatçisi olmayan çocuk yaştaki düzensiz göçmenlerin sınır dışı edileceğini kaydeden Braverman, bu şartlar dışındaki nedenlerle gelen çocukların 18 yaşına kadar gerekli desteği alarak İngiltere'de kalabileceğini belirtti.

Ailelerin ve hamile kadınların sınır dışı edilmesiyle ilgili tepkilere de cevap veren Braverman, "Yasa dışı girişlerin önemli bir çoğunluğunu 40 yaş altı yetişkin erkeklerin oluşturduğunu yinelemekte fayda var. Onları sınır dışı etmek en büyük önceliğimiz. Ancak sınır dışı etme muafiyetlerine işaret ederek insan kaçakçılarının belirli özelliklere sahip insanlara odaklanmalarını teşvik etmemeliyiz." dedi.

- Tartışmalı Yasa Dışı Göç Yasa Tasarısı

İngiliz hükümetinin, Manş Denizi üzerinden bot veya teknelerle ülkeye giren düzensiz göçmenleri engellemeye yönelik 7 Mart'ta açıkladığı yeni yasa tasarısıyla, göçmenlerin yakalandığı anda gözaltına alınması planlanıyor.

Tasarıya göre, gözaltına alınan düzensiz göçmenler, adli soruşturma olmaksızın 28 gün içinde kendi ülkelerine ya da güvenli üçüncü ülkelere sınır dışı edilecek.

Sınır dışı edilen düzensiz göçmenler, yasal hak arayışlarını ve sığınma taleplerini ise sınır dışı edildikten sonra yapacak.

Ülkeye yasa dışı yollarla girenlere sığınma talebi hakkı verilmeyecek.