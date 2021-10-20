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Dünya

İngiltere'den Facebook'a ceza

İngiliz denetim kuruluşu Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA), devam eden bir incelemeye ilişkin kurallarına uymadığı gerekçesiyle Facebook'a 50,5 milyon sterlin para cezası verilmesi kararı aldı.

AA20 Ekim 2021 Çarşamba 17:54 - Güncelleme: 20 Ekim 2021 Çarşamba 17:54
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CMA'dan yapılan açıklamada, Facebook'un, Giphy'yi satın almasıyla ilgili soruşturma sırasında CMA tarafından verilen bir emri ihlal ettiği için 50,5 milyon sterlin para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Açıklamada, CMA'nın satın almaya ilişkin incelemesi devam ederken Facebook'un, Giphy ile operasyonlarını entegre etmediği, süreç içerisinde CMA'yı düzenli olarak bilgilendirmesi gerektiği ancak bu gereklilikleri yerine getirmediği kaydedildi.

Açıklamada, Facebook'un çok sayıda uyarıya rağmen gerekli bildirimlerde bulunmayı reddettiği, bu nedenle CMA'nın Facebook'un tutumunu "kasıtlı" olarak değerlendirdiği belirtildi.

Facebook, Mayıs 2020'de, animasyon görsel ve video içerik üreticisi Giphy'i yaklaşık 400 milyon dolar karşılığında satın almıştı. CMA'nın satışa ilişkin incelemesi devam ediyor.

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