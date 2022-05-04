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Dünya

İngiltere'den Finlandiya ve İsveç'e karşılıksız yardım

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, NATO'ya katılıp katılmadıklarına bakmaksızın olası bir saldırı durumunda Finlandiya ve İsveç'e yardım edeceklerini söyledi.

AA4 Mayıs 2022 Çarşamba 19:04 - Güncelleme:
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Tatbikatlar için bulunduğu Finlandiya'da konuşan Wallace, Avrupa ülkeleri arasındaki ittifakların Avrupa'yı daha güvenli hale getirdiğini belirtti.

NATO üyesi olup olmamanın tamamen Finlandiya'nın kendi kararı olacağını kaydeden Wallace, bu konuda "lobi veya yönlendirme yapmayacağını" vurguladı.

Wallace, Finlandiya'nın NATO'ya katılmaması durumunda İngiltere'nin yardım edip etmeyeceğine ilişkin bir soru üzerine, "İngiltere her zaman burada, Kuzey'de olacak, sizin bir parçanız olacak, size yardım edecek, sizi destekleyecek. İngiltere'nin herhangi bir büyük resmi anlaşma olmaksızın bir saldırıya uğramaları durumunda Finlandiya'ya veya İsveç'e destek vermemesi düşünülemez. Aynı değerleri paylaşan, derin ve uzun geçmişleri olan Avrupa ülkeleriyiz." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası Finlandiya ve İsveç, NATO üyeliğini değerlendirmeye başlamıştı.

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