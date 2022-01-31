İngiltere'den geri adım! Yaptırımları kaldıracak

AA 31 Ocak 2022 Pazartesi 22:37 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 22:37

Javid, Avam Kamarası'nda yaptığı açıklamada, çalışma koşulu olarak aşıyı zorunlu tutmanın "artık orantılı" olmadığına inandığını söyledi.

Uygulamanın açıklandığı tarihte baskın olan Delta varyantının yerini şimdi daha az şiddetli Omicron'a bıraktığını kaydeden Javid, politikayı gözden geçirmenin doğru olacağını belirtti.

Hükümetin ilgili düzenlemeyi iptal edeceğini duyuran Sağlık Bakanı, "Kurallarımızın orantılı ve dengeli kalması gerektiği konusunda her zaman net oldum ve elbette virüste başka bir dramatik değişiklik görürsek bu politikayı tekrar gözden geçiririz." dedi.

Uygulamanın nisanda yürürlüğe girmesi halinde sağlık personeli sayısında büyük bir krize yol açacağı belirtiliyordu.