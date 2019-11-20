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İngiltere'den hapishaneden firar eden katil zanlısı KKTC'de yakalandı

İngiltere'de 2007 yılında 16 yaşındaki Nassirudeen Osawe'yi bıçaklayarak öldürmek suçlamasıyla ömür boyu hapse mahkum olan ve 2018 yılında yattığı hapishaneden firar eden 28 yaşındaki Ahmet Gömülü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yakalandı.

  • DHA
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Gömülü'nün, İngiltere'den firar ederek KKTC'ye kaçtığı geçtiğimiz hafta bir olaya karışmasıyla ortaya çıktı. İddialara göre Ahmet Gömülü, Girne İlçesi'ne bağlı Çatalköy'de 14 Kasım'da 02.00 sıralarında kız arkadaşıyla tartıştı. Arkadaşları Berk Özdenefe araya girdi, Gömülü'yü uyardı. 
 
Ahmet Gömülü de, kendisini uyaran Özdenefe'yi göğüs, bel ve sağ bacağından bıçakladı. Gömülü, olay yerinden kaçtı, konu polisin bilgisine getirildi. Yaralan Özdenefe, Girne Akçiçek Hastanesi'ne kaldırıldı.
 
BAKIP, GÜLDÜ DİYE ÖLDÜRDÜ
 
Polis, Gömülü'yü Başkent Lefkoşa'da yakaladı. Mahkemeye bilgi veren polis yetkilileri Gömülü'nün 2018 yılında İngiltere'deki HMP Spring Hill isimli açık hava hapishanesinden firar ettiğini tespit etti. Mahkeme, Ahmet Gömülü'nün yargılaması başlayana kadar 3 ay tutuklu kalmasına karar verdi.
 
Ahmet Gömülü, Londra'da 2007 yılında bir otobüs durağında kendisine 'bakıp güldüğü' iddiasıyla, 16 yaşındaki Nassirudeen Osawe'yi bıçaklayarak öldürmüştü. 2008 yılında ömür boyu hapse mahkum edilen Gömülü, 2018 yılında kaldığı hapishaneden firar ederek, KKTC'ye kaçmıştı.

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