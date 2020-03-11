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Dünya

İngiltere'den IMF'nin ''afet fonu''na 150 milyon sterlinlik katkı

Uluslararası Para Fonu (IMF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında İngiltere'nin Afet Etkilerinin Sınırlanması ve Borcun Hafifletilmesi Fonu'na 150 milyon sterlinlik katkıda bulunacağını bildirdi.

AA11 Mart 2020 Çarşamba 19:10 - Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 19:10
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IMF'den yapılan açıklamada, İngiltere'nin Kovid-19 salgınına karşı ülke ekonomisinin desteklenmesi için açıkladığı teşvik paketi kapsamında IMF bünyesinde bulunan Afet Etkilerinin Sınırlanması ve Borcun Hafifletilmesi Fonu'na da destek sunacağı belirtildi.

Açıklamada, İngiltere'nin, bu kapsamda, 75 milyon sterlini hibe, geri kalanı ise talebe bağlı olarak bütçeye ek olmak üzere, toplam 150 milyon sterlin katkıda bulunacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IMF Başkanı Kristalina Georgieva, koordineli para ve maliye politikası önlemlerinin sağlık sorunlarının hafifletilmesine yardımcı olacağını ve ülkenin karşılaştığı ekonomik zorluklarda hane halkıyla işletmeleri destekleyeceğini vurguladı.

Georgieva, birlikte çalışarak küresel zorlukların üstesinden gelinebileceğini ve herkes için refahın yeniden sağlanabileceğini belirtti.

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