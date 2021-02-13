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Dünya

İngiltere'den ''koronavirüsle beraber yaşanabilir'' açıklaması

İngiliz Sağlık Bakanı Hancock'tan Kovid-19 için 'birlikte yaşanabilir' yorumu yaptı.

AA13 Şubat 2021 Cumartesi 20:32 - Güncelleme: 13 Şubat 2021 Cumartesi 20:41
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İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, aşı ve tedavi yöntemleriyle birlikte bu yılın sonuna doğru yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) salgın olmaktan çıkıp, grip virüsünde olduğu gibi "birlikte yaşanabilir" bir hastalık haline gelebileceğini belirtti.

Hancock, The Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, Kovid-19 aşılarının uygulanması ve yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesiyle salgının "tedavi edilebilir" bir seviyeye ulaşacağını umduğunu kaydetti.

Ülkede yaygın Kovid-19 aşılamasına hızla devam edildiğini ve eylüle kadar tüm yetişkinlerin aşılanmasını hedeflediklerini vurgulayan Hancock, aşıları ve yeni tedavi yöntemlerini "özgürlüğe" ve "normal bir hayata" geri dönüşün anahtarı olarak niteledi.

Hancock, "Kovid-19 aşıları güvenli. Çok önemli bir klinik durumu olmayan herkesin aşı yaptırması gerekiyor. Aşı ve tedavi yöntemleriyle birlikte bu yılın sonuna doğru Kovid-19 salgın olmaktan çıkıp, grip virüsünde olduğu gibi 'birlikte yaşanabilir' bir hastalık haline gelebilir." ifadelerini kullandı.

- Ülkede son 24 saatte 13 bin 308 vaka tespit edildi, 621 kişi hayatını kaybetti

Öte yandan, Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 13 bin 308 Kovid-19 vakası tespit edildi, 621 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 14 milyon 556 bin 827'ye çıktı, yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 26'sı aşılandı.

Ülkede 23 bin 341 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunların 2 bin 943'ü yoğun bakımda bulunuyor.

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