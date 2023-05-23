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Dünya

İngiltere'den Kosova için NATO ve AB kararı

İngiltere Silahlı Kuvvetlerden Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey, İngiltere'nin, koşullar izin verdiğinde Kosova'yı, AB ve NATO'da görmeye kararlı olduğunu söyledi.

AA23 Mayıs 2023 Salı 22:17 - Güncelleme:
İngiltere'den Kosova için NATO ve AB kararı
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Heappey, resmi ziyarette bulunduğu Kosova'da, Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani tarafından kabul edildi.

Ardından yerel basına açıklamalarda bulunan Heappey, görüşmede, ülkedeki güvenlik zorluklarını ve Birleşik Krallık'ın bunları çözmede oynayabileceği ve oynaması gereken rolü ele aldıklarını söyledi.

Heappey, "Tabii ki Kosova'nın uzun vadeli hedefi, hem AB hem de NATO üyesi olmaktır ve her iki örgüt de daha geniş fikir birliğine ihtiyaç duysa da Birleşik Krallık, koşullar izin verdiğinde Kosova'yı bu yolda görmeye kararlıdır." ifadesini kullandı.

İngiltere'nin, NATO'nun Kosova'daki barış gücü KFOR'daki varlığını 3 yıl daha uzatacağına dikkati çeken Heappey, "Bu, sizin güvenliğinize, egemenliğinize, özgürlüğünüze ne kadar bağlı olduğumuzun ve Kosova projesinin 24 yıldır elde ettiği büyük başarıyı sürdürmesini sağladığımızın bir işaretidir." dedi.

Heappey, Kosova ziyareti kapsamında, Başbakan Albin Kurti ve Savunma Bakanı Armend Mehaj ile de ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Osmani de görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birlikte mükemmel savunma ve güvenlik işbirliğimizi geliştirme ve kıtamızda kalıcı barış ve istikrarı sağlama çabalarımızı sürdürme kararlılığımızı yeniden teyit ettik." ifadelerine yer verdi.

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