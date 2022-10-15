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Dünya

İngiltere'den Liz Truss itirafı: Çok zor kararlar alacağız

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, Başbakan Liz Truss'ın hatalar yaptığını, bazı vergilerin artacağını ve zorlu harcama kararlarına ihtiyaç olduğunu söyledi.

IHA15 Ekim 2022 Cumartesi 20:09 - Güncelleme:
İngiltere'den Liz Truss itirafı: Çok zor kararlar alacağız
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İngiltere'de uyguladığı ekonomi politikaları nedeniyle eleştirilen Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng dün İngiltere Başbakanı Liz Truss tarafından görevden alınmış, yerine eski Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt atanmıştı. Maliye Bakanı Jeremy Hunt bugün yaptığı açıklamasında, Başbakan Liz Truss'ın işini devam ettirebilmek için hatalar yaptığını, bazı vergilerin artacağını ve zorlu harcama kararlarına ihtiyaç olduğunu söyledi.

"ÇOK ZOR KARARLAR ALACAĞIZ"

Hunt, yeni maliye bakanı olmanın büyük bir onur olduğunu söyleyerek, "Ama insanlara karşı dürüst olmak istiyorum. Önümüzde çok zor kararlar var. Ülkenin şu anda ihtiyacı olan ve piyasanın istediği istikrar. Bazı vergiler insanların istediği kadar hızlı düşmüyor, bazı vergiler artıyor. Bu yüzden zor olacak. Ama benim yapabileceğim, vergi ve harcama planlarımızı ödeyebileceğimizi ve bunun hem harcama hem de vergi konusunda çok zor kararlar almamız gerekeceğini göstermek" dedi.

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