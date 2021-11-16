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Dünya

İngiltere'den Lübnan tavsiyesi! ''Zorunlu durumlar dışında seyahat etmeyin''

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da süregelen istikrarsızlık nedeniyle zorunlu durumlar dışında bu ülkeye seyahat edilmemesi tavsiyesinde bulundu.

AA16 Kasım 2021 Salı 19:41 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 19:41
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'daki Filistin mülteci kamplarına, Suriye sınırına 5 kilometre mesafedeki bölgelere ve ülkenin kuzeydoğusundaki Hermel bölgesine seyahat edilmemesi yönünde tavsiyeye yer verildi.

- LÜBNAN'DAKİ EKONOMİK VE SİYASİ KRİZ

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'da, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik kriz yaşanıyor.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama, Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları artırdı ve yeni bir hükumet krizi doğurdu.

Patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etmek zorunda kalan Hassan Diyab hükûmetinden sonra siyasi gruplar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle yeni hükûmeti kurma süreci 13 ay aldı.

Necib Mikati başbakanlığında 10 Eylül'de kurulan yeni hükûmet, 20 Eylül'de Meclisten güvenoyu almıştı.

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