İngiltere'den Rusya'ya çocuk yaptırımı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus makamlarının 19 bin 500 Ukraynalı çocuğu zorla sınır dışı etmesi nedeniyle aralarında üst düzey Rus yetkililer ve devlet bağlantılı gençlik kuruluşlarının da bulunduğu 8 kişi ve 3 kuruluşa yaptırım uygulandığı bildirildi.

İngiltere, Rus makamlarının 19 bin 500 Ukraynalı çocuğu zorla sınır dışı etmesinin ardından harekete geçti. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, savunma istihbaratlarının Rusya'nın Ukrayna'da işgal ettiği topraklarda uzun süredir yürüttüğü Ruslaştırma politikasını sürdürdüğünü ve bu yolla Ukrayna kültürünü, kimliğini ve devlet yapısını yok etmeye çalıştığını ortaya koyduğu bildirildi. Açıklamada, "Yeni yaptırımlar, Putin'in Ukraynalı çocukları zorla sınır dışı etme, beyin yıkama ve onların Ukrayna kültürel mirasını silme girişimlerini destekleyenleri hedef alıyor. Bugün, Birleşik Krallık tarafından, Ukraynalı çocukların zorla sınır dışı edilmesi, beyinlerinin yıkanması ve askeri eğitimle yetiştirilmesi gibi vahşi Rus politikalarını uygulayanlar, yaptırımlarla cezalandırıldı. Yaptırım uygulananlar arasında, 8 kişi ve Rus devletiyle bağlantılı 3 kuruluş yer alıyor" denildi.

"Bugüne kadar, 19 bin 500'den fazla Ukraynalı çocuk, Rus makamları tarafından zorla nakledilmiştür"

Birleşmiş Milletler (BM) raporunun aktarıldığı açıklamada, "Birleşmiş Milletler raporlarına göre, Rusya, Ukrayna'da işgal ettiği bölgelerdeki okullarda Rus müfredatını zorla uygulamış ve çocukları Rus askeri hizmetine hazırlayan eğitim programlarını hayata geçirmiştir. Ukrayna'ya olan kararlı desteğimizi sürdürerek, Birleşik Krallık'ın güvenliğini artırmayı amaçlayan Değişim Planımızı hayata geçiriyoruz. Bugüne kadar, 19 bin 500'den fazla Ukraynalı çocuk, Rus makamları tarafından zorla Rusya'ya ya da geçici olarak işgal edilen Ukrayna topraklarına nakledilmiştir" değerlendirmesi yapıldı.

Çocukların yaklaşık 6 bininin, yeniden eğitim kamplarından oluşan bir ağa sevk edildiğinin tahmin edildiği vurgulanırken, "Bu kamplarda çocuklar, Ukrayna kimliklerini silmeye ve Rus yanlısı duygular aşılamaya yönelik beyin yıkama faaliyetlerine maruz kalmaktadır. Bu strateji, Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhak ettiği 10 yıl öncesine kadar uzanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

"Hiçbir çocuk savaşın piyonu olmamalıdır"

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kremlin'in Ukraynalı çocukların zorla sınır dışı edilmesi, beyinlerinin yıkanması ve askeri eğitimle yetiştirilmesi politikası iğrençtir ve Başkan Putin'in, Ukrayna dili, kültürü ve kimliğini silmek için ne kadar ahlaksızca yöntemlere başvurabileceğini göstermektedir. Bir çocuğu evinden almak, yalanlar ile dezenformasyon yoluyla onun mirasını ve yetişme tarzını zorla silmeye çalışmak asla kabul edilemez. Hiçbir çocuk savaşın piyonu olmamalıdır. Bu nedenle sorumlu olanları hesap vermeye zorlamaktayız" şeklinde konuştu.