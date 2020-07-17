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Dünya

İngiltere'den Rusya'ya 'hırsızlık' suçlaması: Saldırılardan Putin'in haberi var

İngiltere ve Rusya arasında yeni kriz kapıda. İngiltere, Rus istihbaratını koronavirüs aşısını geliştirme çalışmaları yürüten kuruluşların bilgilerini çalmakla suçladı. İngiltere Ortak İstihbarat Komitesi eski Başkanı Lilian Pauline Neville-Jones, 'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu saldırılardan haberi var.' açıklamasında bulundu.

DHA17 Temmuz 2020 Cuma 11:46 - Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 11:46
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İngiltere Siber Güvenlik Merkezinin (NCSC) yayımladığı, küresel kuruluşlara karşı yürütülen siber saldırılara ilişkin tavsiye belgesinde, Covid-19 aşısını geliştirme çalışmaları yürüten kuruluşlara karşı Rus istihbarat servisiyle ilişkilendirilen tehdit gruplarınca siber saldırılar düzenlendiği bildirildi. Belgede, "The Dukes" ve "Cozy Bear" isimleriyle de bilinen APT29 adlı gruptan yapılan saldırıların Rus istihbarat servisiyle ilişkilendirildiği belirtildi.

"SALDIRILARDAN PUTİN'İN HABERİ VAR"

İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC) söz konusu siber saldırıların doğrudan Rus istihbaratıyla ilişkili olduğunu öne sürdü. İngiltere Ortak İstihbarat Komitesi eski Başkanı Lilian Pauline Neville-Jones, İngiliz medyasına yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu saldırılardan haberi olduğunu öne sürdü.

SALDIRILARIN HEDEFİNDE OXFORD VE COLLEGE LONDON VAR

Söz konusu siber saldırıların hedeflerinin Oxford Üniversitesi ve Imperial College London olduğu açıklandı. İngiliz sağlık uzmanları, daha önce olumlu sonuçlar veren bir aşı adayı üzerinde çalışmaların sürdüğünü ve yüzde 80 ihtimalle Eylül ayına kadar aşının hazır olacağını duyurmuştu.

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