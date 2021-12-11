İngiltere'den Rusya'ya tehdit: Ağır bedel öder

star.com.tr 11 Aralık 2021 Cumartesi 17:51 - Güncelleme: 11 Aralık 2021 Cumartesi 18:08

İngiltere merkezli dış ilişkiler düşünce kuruluşu Chatham House'da bu konuşan İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Rusya'nın Ukrayna'ya herhangi bir müdahalesi stratejik bir hata olur. Rusya'nın saldırganlığı durumunda ciddi ekonomik sonuçların olacağından emin olmaları gerekiyor.' dedi.



Truss açıklamalarında, Londra ve müttefiklerinin Rusya'yı Ukrayna'daki herhangi bir düşmanca eylemden caydırmak için çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

Dışişleri bakanı, Cumartesi günü Liverpool'da başlayacak G7 dışişleri bakanlarının zirvesine atıfta bulunarak, "Bu hafta sonu yaptığımız şey, bunu yapmak için benzer düşünen müttefiklerle çalışmak" dedi.

ENERJİ İLE UKRAYNA'YA DESTEK

Truss, Londra'nın üzerine düşeni yaptığını, Ukrayna'ya destek sağladığını ve onlara enerji kullanımıyla yardımcı olmaya çalıştığını, böylece sadece Rus enerji kaynaklarına bağımlı olmadıklarını vurguladı. Truss, 'Nihayetinde Ukrayna'yı destek olmamızın yolu budur.' dedi.

Chatham House açıklamasında, sadece Ukrayna'nın değil, bir bütün olarak Avrupa'nın Rusya ile enerji temaslarını azaltması gerektiğinde belirten Truss, "Rus gazına ve enerjisine olan bağımlılığı kesinlikle azaltmamız gerekiyor. Bu, piyasa dışı ekonomilere bağımlılığı azaltma, kötü niyetli aktörlere bağımlılığı azaltma ve özgür dünyanın hayatta kalmak ve gelişmek için ihtiyaç duyduğu stratejik bağımsızlığı sağlamaya yönelik genel bir stratejinin parçası olmalıdır." dedi.

UKRAYNA GERİLİMİ

Truss'un yorumları, ABD ve müttefiklerinin Moskova'nın komşusuyla sınırda asker yoğunlaştırdığını ve muhtemelen işgal etmeye hazırlandığını iddia etmesiyle birlikte, Rusya ile Batı arasında Ukrayna konusunda artan gerilimin olduğu bir atmosferde geldi. Rus yetkililer ve ordu, bu iddiaları "propaganda" ve korku tellallığı olarak reddetti.

Ukrayna'nın Donbass bölgesinde kendi kendini cumhuriyet ilan eden ayrılıkçıları destekleyen Rusya ile Kiev'i destekleyen Batı güçleri arasında artan gerilimin masada çözülmesi umuluyor. Aksi halde bir askeri çatışma olasılığı an meselesi...

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