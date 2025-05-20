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Dünya

İngiltere'den Rusya'ya yeni yaptırım paketi!

İngiltere, Rusya'nın askeri, enerji ve finans sektörleri ve bazı kişi ve kurumları hedef alan 100 yeni yaptırım açıkladı.

AA20 Mayıs 2025 Salı 13:53 - Güncelleme:
İngiltere'den Rusya'ya yeni yaptırım paketi!
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İngiltere Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, İngiltere'nin son yaptırımlarının, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı hazırladığı 17'nci yaptırım paketinin öncesinde duyurulduğu ve bu adımların Ukrayna'da kalıcı bir barışı sağlamak için yürütülen uluslararası çabaların bir parçası olduğu kaydedildi.

İngiltere'nin yeni yaptırımlarının, Rusya'nın askeri, enerji ve finans sektörleri ile bazı kişi ve kurumları hedef aldığı belirtilen açıklamada, "dezenformasyon kampanyaları yürüten" 14 Sosyal Tasarım Ajansı üyesinin daha yaptırım listesine alındığı ifade edildi.

Açıklamada, bugünkü yaptırım listesinde 46 finans kurumu, Rus devletine bağlı Mevduat Sigorta Ajansı ve St. Petersburg Döviz Borsası, Rus petrolünü taşıyan ve "gölge filoya" ait olduğu belirtilen 18 gemi ve bu filoyu destekleyen kişi ve kurumların bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Yaptırım listesinde Rusya için gemi tedarik eden İngiliz vatandaşı John Michael Ormerod ve gölge filo tankerlerinin kaptanlığını yapan iki Rus vatandaşının da yer aldığı ifade edilen açıklamada, İngiltere'nin G7 ülkeleriyle Rus petrolüne yönelik uygulanan varil başına 60 dolarlık tavan fiyat seviyesini de gözden geçirdiği ve bu tavan fiyat uygulamasını sıkılaştırmak için ortaklarıyla çalıştığı kaydedildi.

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